Польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского: какая причина – есть ли выход из ситуации

Польские фермеры пригрозили сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву из-за проблем, которые им якобы создает украинское зерно. Суть в том, что часть зерна из Украины почему-то осталась в странах ЕС (хоть должна была направиться в Африку), что привело к снижению цен на сельхозпродукцию в ряде стран (Польше, Румынии и Венгрии).Ранее проблемы были из-за мяса украинской птицы и яиц. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Польские фермеры. Фото: из открытых источников

Польские фермеры, не изучая мировой рынок, безосновательно обвиняют нашу страну в падении цен

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поделился таким мнением:

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"В первую очередь, я благодарен Польше, которая одной из первых поддержала Украину. Сегодня польские фермеры, не изучая мировой рынок, безосновательно обвиняют нашу страну в падении цен, несмотря на то, что цена на большинство агро-культур зависит от мировых биржевых цен".

Дмитрий Соломчук акцентирует, что украинские фермеры, как и польские, хотят более высокую цену, но есть мировые рыночные цены – и на это украинский аграрий никакого влияния не имеет.

"Надеюсь, что польские фермеры это поймут, и не будут "раскачивать лодку", чего от нас и ждет общий враг", – отмечает нардеп.

Не только польские, но и те же румынские, болгарские фермеры попали в сложную ситуацию

По словам народного депутата VIII созыва, президента Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко, чтобы понять, почему протестуют польские фермеры, нужно знать немного предыстории вопроса.

"Евросоюз, когда стоит вопрос о членстве Украины, на одно из первых мест ставит вопрос сельского хозяйства. Поясняя, что не могут европейские семейные фермеры конкурировать с индустриальным сельским хозяйством, которое есть в нашей стране. В 2015-м году, когда Россия уже незаконно аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донбасса, делегация депутатов парламента ЕС приехала в Киев. И встречались с Аграрным комитетом нашей ВР. Тогда европейцы отмечали, что Украина тратит на войну меньше, чем они – на сельское хозяйство. Почти 50% бюджета ЕС идет на дотации маленьких фермеров. Они не могут в подобном нашему промышленном масштабе выращивать пшеницу, кукурузу. Заниматься переработкой. Каждый фермер там имеет по 2-10 га земли всего лишь. На комбайне работает фактически только день в год. В наших же хозяйствах комбайны работают месяцами, потому что посевные площади в разы больше. То есть, Украину ждали колоссальные реформы, переформатирование сх-бизнеса в семейный. При том, что наша страна давно обошла ЕС по экспорту на мировой рынок зерна, хоть когда-то занимали третье место после него", – отмечает эксперт.

Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, руководство ЕС решило, с целью поддержки украинских аграриев, снять квоты с нашей продукции. В итоге, поясняет Леонид Козаченко, не только польские, но и те же румынские, болгарские фермеры попали в сложную ситуацию.

"Когда открылись границы для украинского продовольствия, была договоренность, что оно пойдет транзитом через Евросоюз. И в большинстве случаев так и есть. Однако значительно больше, чем до войны, появилось квот для украинских зерновых культур, мяса, другой аграрной продукций, – рассказывает эксперт. – И немалая ее часть оседает в ЕС. Тогда как мелкие фермеры Евросоюза не могут продавать свою аналогичную продукцию. Дело могло бы решить выделение еще больших дотаций для них. Но ЕС, как я уже отмечал, и так почти половину бюджета тратит на это. И сейчас, когда еще и надо помогать Украине (финансово, материально), увеличивать расходы на поддержку европейских фермеров не реально. Отсюда и конфликт. Как мы далее будем регулировать эти проблемы после того, как станем частью ЕС, увидим тогда, когда это и случится".

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