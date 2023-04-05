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Польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского: какая причина – есть ли выход из ситуации

Когда открылись границы для украинского продовольствия, была договоренность, что оно пойдет транзитом через Евросоюз, появилось много квот для украинских зерновых культур, мяса, другой аграрной продукций

сегодня, 10:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Польские фермеры пригрозили сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву из-за проблем, которые им якобы создает украинское зерноСуть в том, что часть зерна из Украины почему-то осталась в странах ЕС (хоть должна была направиться в Африку), что привело к снижению цен на сельхозпродукцию в ряде стран (Польше, Румынии и Венгрии).Ранее проблемы были из-за мяса украинской птицы и яицЭксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского: какая причина – есть ли выход из ситуации

Польские фермеры. Фото: из открытых источников

Польские фермеры, не изучая мировой рынок, безосновательно обвиняют нашу страну в падении цен

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поделился таким мнением:


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"В первую очередь, я благодарен Польше, которая одной из первых поддержала Украину. Сегодня польские фермеры, не изучая мировой рынок, безосновательно обвиняют нашу страну в падении цен, несмотря на то, что цена на большинство агро-культур зависит от мировых биржевых цен".

Дмитрий Соломчук акцентирует, что украинские фермеры, как и польские, хотят более высокую цену, но есть мировые рыночные цены – и на это украинский аграрий никакого влияния не имеет.

"Надеюсь, что польские фермеры это поймут, и не будут "раскачивать лодку", чего от нас и ждет общий враг", – отмечает нардеп.

Не только польские, но и те же румынские, болгарские фермеры попали в сложную ситуацию

По словам народного депутата VIII созыва, президента Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко, чтобы понять, почему протестуют польские фермеры, нужно знать немного предыстории вопроса.

"Евросоюз, когда стоит вопрос о членстве Украины, на одно из первых мест ставит вопрос сельского хозяйства. Поясняя, что не могут европейские семейные фермеры конкурировать с индустриальным сельским хозяйством, которое есть в нашей стране. В 2015-м году, когда Россия уже незаконно аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донбасса, делегация депутатов парламента ЕС приехала в Киев. И встречались с Аграрным комитетом нашей ВР. Тогда европейцы отмечали, что Украина тратит на войну меньше, чем они – на сельское хозяйство. Почти 50% бюджета ЕС идет на дотации маленьких фермеров. Они не могут в подобном нашему промышленном масштабе выращивать пшеницу, кукурузу. Заниматься переработкой. Каждый фермер там имеет по 2-10 га земли всего лишь. На комбайне работает фактически только день в год. В наших же хозяйствах комбайны работают месяцами, потому что посевные площади в разы больше. То есть, Украину ждали колоссальные реформы, переформатирование сх-бизнеса в семейный. При том, что наша страна давно обошла ЕС по экспорту на мировой рынок зерна, хоть когда-то занимали третье место после него", – отмечает эксперт.

Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, руководство ЕС решило, с целью поддержки украинских аграриев, снять квоты с нашей продукции. В итоге, поясняет Леонид Козаченко, не только польские, но и те же румынские, болгарские фермеры попали в сложную ситуацию.

"Когда открылись границы для украинского продовольствия, была договоренность, что оно пойдет транзитом через Евросоюз. И в большинстве случаев так и есть. Однако значительно больше, чем до войны, появилось квот для украинских зерновых культур, мяса, другой аграрной продукций, – рассказывает эксперт. – И немалая ее часть оседает в ЕС. Тогда как мелкие фермеры Евросоюза не могут продавать свою аналогичную продукцию. Дело могло бы решить выделение еще больших дотаций для них. Но ЕС, как я уже отмечал, и так почти половину бюджета тратит на это. И сейчас, когда еще и надо помогать Украине (финансово, материально), увеличивать расходы на поддержку европейских фермеров не реально. Отсюда и конфликт. Как мы далее будем регулировать эти проблемы после того, как станем частью ЕС, увидим тогда, когда это и случится".

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Источник: https://comments.ua/
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