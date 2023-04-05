В британской разведке рассказали, действительно ли Путин намерен затянуть войну против Украины

Российские чиновники ищут способы перекрыть образовавшиеся "дыры" в бюджете, чтобы выполнить приказ российского диктатора Путина настроиться на длительную войну против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Один из таких способов удержать на плаву российский бюджет – выпуск части суверенного долга России в иностранной валюте. 28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о такой возможности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Британские аналитики отмечают, этот шаг почти наверняка свидетельствует, что Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которые она считает "дружественными". Когда это будет сделано, инвесторы из других стран смогут покупать суверенный долг России и, следовательно, финансировать некоторые будущие дефициты российского бюджета. Такие инвесторы косвенно будут финансировать вторжение России в Украину, отмечает британская разведка.

В последние месяцы российские банки были основными субъектами, покупавшими российский государственный долг. Однако они вряд ли смогут полностью финансировать ожидаемый будущий дефицит бюджета

Российские чиновники, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов заткнуть дыры в российских финансах, поскольку они планируют длительную войну в Украине, отметили в Минобороны Великобритании. Однако остается непонятным, удастся ли России реализовать эти меры.

Читайте также на портале "Комментарии" — 4 апреля, НАТО расширился до 31-го государства. 31-ым членом Альянса стала Финляндия. В России реагируют на это традиционно негативно, но при этом несколько вяло, учитывая, что совместная с НАТО граница теперь составит около 1300 км. О чем говорит, как расширение Альянса, так и неспособность РФ что-либо этому противопоставить? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе евроатлантической интеграции Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Британии заявили, что Финляндия станет уроком для Путина.



