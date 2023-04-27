Почему РФ снова начала срывать зерновое соглашение – какую цель преследует враг

Россия продолжает срывать морской экспорт украинского зерна. Возникли проблемы и с рядом стран ЕС касательно сухопутной транспортировки украинской сельхозпродукции. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Нет сомнений, что российская сторона будет выдвигать какие-то мнимые причины, чтобы не пролонгировать зерновое соглашение

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

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Согласно позиции Кремля, очередной срок "зерновой сделки" завершается 18 мая . Нет сомнений, что российская сторона будет выдвигать какие-то мнимые причины, чтобы не пролонгировать соглашение. Как нет сомнений и в том, что эту игру будут пытаться поломать Украина и ее союзники". "Вывоз украинской сельхозпродукции, действительно, сейчас сопряжен с трудностями. "Зерновая сделка", позволяющая делать это через определенный коридор в Черном море, фактически заблокирована россиянами. Которые просто делают максимум подлостей Украине на всех фронтах, включая экономический. Традиционно не соблюдая договоренности, которые сами же подписали при посредничестве Турции и ООН.

Что касается вывоза зерна сухопутно, тут у нас возникли проблемы с соседними странами, являющимися членами ЕС, отмечает эксперт. Основная их претензия к нам – что продукция, которая, по идее, должна идти транзитом, частично оседала в тех же Польше, Венгрии, Словакии, существенно влияя на цены на местном рынке.

"Решением этой проблемы уже занимается Европейская Комиссия. Она заявила о готовности предоставить дотации тем странам, которые заявили, что страдают от того, что украинская сельхозпродукция оседает у них, а не уходит полностью транзитом. Известно, что намерены ввести механизмы GPS-контроля за вывозом наших зерна и продукции. Чтобы те доходили до портов, не оставаясь в странах, через которые следует. Так что тут ситуация находится на пути к урегулированию", – уверяет Алексей Плотников.

Блокирование наших портов, кража значительной части урожай, приведение в непригодность огромной территории ранее сельхозземель – всё это играет на руку РФ

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев не исключает, что вопрос продовольственной безопасности был одним из тех, ради которого Кремль пошел на открытую агрессию против Украины.

"Занимая значительную долю на мировом рынке зерновых и вообще сельхозпродукции, Россия давно хотела отбить еще и долю Украины на том же рынке. Долю существенную. Блокирование наших портов, кража значительной части урожая, приведение в непригодность огромной территории ранее сельхозземель – всё это играет на руку РФ, – поясняет эксперт. – Учитывая любовь Путина к всякого рода шантажам, он мог хотеть получить в свои руки еще и такой рычаг воздействия. Имея уже энергетический и ядерный рычаги, значение которых в последнее время значительно ослабло. Запад оперативно избавляется от российской энергетической кабалы. А за бряцанье ядерным оружием Кремлю уже "прилетало" даже от относительно лояльного к нему Китая".

Учитывая вышесказанное, эксперт считает, что Россия продолжит блокировать морской "зерновой коридор". Лишь силовыми мерами воздействия можно привести агрессора в чувство.

"Ситуация же с блокированием сухопутного украинского транзита странами-союзницами выглядит очень некрасиво. Понятно, что некоторые действия, направленные на поддержку Украины, негативно влияют на экономику наших партнеров. Но каждый сейчас платит свою цену за то, что цивилизованный мир вовремя не смог усмирить имперские амбиции Путина и его банды. И Украина платит самую страшную цену – войной на своей территории, многочисленными жертвами. Если Путину выгодно блокировать вывоз нашей аграрной продукции, то все европейцы, сегодня вводящие какие-то ограничения касательно украинского экспорт, фактически подыгрывают нашему общему противнику. Именно так следует смотреть на происходящее, – считает Андрей Рязанцев. – А если думать исключительно о собственной экономической выгоде, такая тактика может обернуться стратегическим поражением в будущем. В том числе в виде визита "русского мира" и мирового продовольственного кризиса, который ударит по всем".

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