Импорта подсолнечного масла из Украины не будет: Еврокомиссия согласилась ввести запрет

Об этом сообщает портал RMF24, со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Роберта Телуса, передают "Комментарии".



Подсолнечное масло больше не будут импортировать в ЕС

В Польше не будут отказываться от односторонней блокады украинского импорта до тех пор, пока поставленные ею условия не будут выполнены.

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"Мы не откажемся от своих действий, если мы не получим соответствующих инструментов, гарантирующих, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу", — заметил Роберт Телус по окончании переговоры с комиссарами ЕС.

В то же время польская сторона ведет переговоры по запрету импорта сахара, яиц, мяса, молочных продуктов, муки, замороженных фруктов и яблочного сока.

Предварительно Европейская комиссия уже одобрила запрет импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы с территории Украины в страны Европейского союза.

Накануне министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о намерениях Польши обратиться в Еврокомиссию по вопросу запрета на импорт агропродукции из Украины до конца 2023 года.

Напомним, "Комментарии" писали, — Яйца должны подешеветь: когда ждать падения цен на пищевые продукты. Традиционно перед Пасхой украинцы почувствовали подорожание пищевых продуктов. Только мясо поднялось в цене на 30%. Об этом отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Венгрия столкнулась с наибольшим ростом цен на пищевые продукты в Европейском Союзе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "АР". Информ агентство отмечает, что некоторые виды продуктов питания в Венгрии за последний год подорожали почти вдвое. Основные продукты питания, такие как яйца, молоко, растительное масло и хлеб, подорожали на 72-80%, что сильно бьет по карману потребителей.