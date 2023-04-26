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Импорта подсолнечного масла из Украины не будет: Еврокомиссия согласилась ввести запрет

Европейская комиссия дала согласие на запрет импорта украинского подсолнечного масла, одновременно выступив за сохранение его транзита

26 апреля 2023, 12:25 comments1193
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал RMF24, со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Роберта Телуса, передают "Комментарии".

Импорта подсолнечного масла из Украины не будет: Еврокомиссия согласилась ввести запрет

Подсолнечное масло больше не будут импортировать в ЕС

В Польше не будут отказываться от односторонней блокады украинского импорта до тех пор, пока поставленные ею условия не будут выполнены.


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"Мы не откажемся от своих действий, если мы не получим соответствующих инструментов, гарантирующих, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу", — заметил Роберт Телус по окончании переговоры с комиссарами ЕС.

В то же время польская сторона ведет переговоры по запрету импорта сахара, яиц, мяса, молочных продуктов, муки, замороженных фруктов и яблочного сока.

Предварительно Европейская комиссия уже одобрила запрет импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы с территории Украины в страны Европейского союза.

Накануне министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о намерениях Польши обратиться в Еврокомиссию по вопросу запрета на импорт агропродукции из Украины до конца 2023 года.

Напомним, "Комментарии" писали, — Яйца должны подешеветь: когда ждать падения цен на пищевые продукты. Традиционно перед Пасхой украинцы почувствовали подорожание пищевых продуктов. Только мясо поднялось в цене на 30%. Об этом отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Венгрия столкнулась с наибольшим ростом цен на пищевые продукты в Европейском Союзе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "АР". Информ агентство отмечает, что некоторые виды продуктов питания в Венгрии за последний год подорожали почти вдвое. Основные продукты питания, такие как яйца, молоко, растительное масло и хлеб, подорожали на 72-80%, что сильно бьет по карману потребителей.



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