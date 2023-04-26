Импорта подсолнечного масла из Украины не будет: Еврокомиссия согласилась ввести запрет

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал RMF24, со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Роберта Телуса, передают "Комментарии".
Подсолнечное масло больше не будут импортировать в ЕС
В Польше не будут отказываться от односторонней блокады украинского импорта до тех пор, пока поставленные ею условия не будут выполнены.
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В то же время польская сторона ведет переговоры по запрету импорта сахара, яиц, мяса, молочных продуктов, муки, замороженных фруктов и яблочного сока.
Предварительно Европейская комиссия уже одобрила запрет импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы с территории Украины в страны Европейского союза.
Накануне министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о намерениях Польши обратиться в Еврокомиссию по вопросу запрета на импорт агропродукции из Украины до конца 2023 года.
Напомним, "Комментарии" писали, — Яйца должны подешеветь: когда ждать падения цен на пищевые продукты. Традиционно перед Пасхой украинцы почувствовали подорожание пищевых продуктов. Только мясо поднялось в цене на 30%. Об этом отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Венгрия столкнулась с наибольшим ростом цен на пищевые продукты в Европейском Союзе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "АР".
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