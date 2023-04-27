О чем говорит сам факт переговоров Зеленского и Си – плюсы и минусы активизации Китая

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прошедшие 26 апреля телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем довольно рациональными. По его мнению, есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир (в том чисел – прочность суверенитета наций и территориальной целостности). Сегодня, когда чуть улеглась пыль и эмоции после разговора Зеленского и Си – какие можно сделать основные выводы из происшедшего? Какие тут для Киева есть возможности и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зеленский и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай, похоже, готов качнуться в сторону Украину

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов уверен, что сам факт звонка китайского лидера в Украину уже является для нас позитивом. Немало было скептиков, уверяющих, что Си не позвонит Зеленскому, напоминает он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

но и с Киевом. КНР отговаривает РФ от применения ядерного оружия. Неоднократно были соответствующие заявления официальных представителей Пекина по этому поводу И России приходится считаться с подобным сдерживающих фактором. Что для нас, безусловно, позитивно", – отмечает эксперт. "Правитель Китая пытается позиционироваться как переговорщик между Украиной и Россией. Естественно, он должен демонстрировать, как минимум, формальный нейтралитет. И говорить не только с Москвой, что уже было неоднократно, включая мартовский визит туда китайского лидера

Среди плюсов он называет то, что формально и неформально нормализуются отношения между Украиной и Китаем. Мы, наконец, назначили после в КНР, а Пекин – спецпредставителя по урегулированию российско-украинской войны (которую называет "украинским кризисом").

"Давняя политика Китая, сформулированная еще древнекитайским философом VI-V веков до н. э. Лао-цзы, состоит в том, что нужно присоединяться к сильнейшим. Война показала, что Украина и ее союзники – сильнее РФ. Мы сумели отвоевать значительную часть территории. Россия слабеет день ото дня. И, соответственно, Китай, похоже, готов качнуться в сторону Украину. Поддержать ее как сильнейшую сторону. Пока еще есть определенные колебания. Но в случае успешного контрнаступления ВСУ (на что мы очень надеемся), КНР может более четко встать на сторону Киева, отстраняясь от Москвы", – прогнозирует Николай Спиридонов.

Он обращает внимание, что президент Украины демонстрирует, что доволен состоявшимся разговором с китайским коллегой. И нас нет оснований не доверять таким оценкам со стороны Зеленского, считает эксперт.

"Так что имеем определенные основания для оптимизма. Есть надежда, что Китай заставит Россию прекратить войну. Возможно, даже вывести свои оккупационные войска с территории Украины. КНР это вполне по силам. Но есть и риски, что Китай, к примеру, не сумев склонить Киев на условную "заморозку" конфликта, начнет более активно поддерживать Россию, – предостерегает Николай Спиридонов. – Тогда ситуация для нас значительно усложнится. Но пока таких тенденций не видно. КНР занимает достаточно осторожную позицию. И, похоже, не склонна в военном плане поддерживать РФ. По крайней мере – явно и открыто. Позиция переговорщика связывает Китаю руки в этом плане. Что для нас очень хорошо".

Нельзя исключать, что мы стали свидетелями хитрого хода китайцев

Политолог Дмитрий Воронков уверен, что пока выводы из диалога Зеленского и Си делать рано. Однако то, что разговор состоялся, можно считать позитивной возможностью для президента Украины проявить свои дипломатические навыки, считает эксперт.

"Нельзя исключать, что мы стали свидетелями хитрого хода китайцев. Цель – использовать свое политическое влияние на Украину ради лоббирования интересов Москвы. Но будем надеяться, что это не так. Назначение украинского посла в КНР – возможность расширить диалог между Пекином и Киевом. При этом странно, что своего спецпредставителя КНР направляет лишь в Украину. По логике, следовало бы направить такого и в РФ", – отмечает политолог.

По его мнению, дипломатическая активизация Китая в ракурсе российско-украинской войны происходит именно сейчас, потому что власти КНР осознали – они недооценивал Украину и то, как консолидируется Запад ради поддержки нашей страны, как окрепнет-взбодрится НАТО. И явно переоценивал возможности России.

"Начало диалога с Украиной также означает, что РФ уже может не рассчитывать на военную поддержку со стороны КНР, чего так отчаянно добивалась", – резюмирует Дмитрий Воронков.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему растет угроза вокруг ЗАЭС – как нужно действовать Украине, готовясь к контрнаступлению.



