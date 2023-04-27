О чем говорит сам факт переговоров Зеленского и Си – плюсы и минусы активизации Китая

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прошедшие 26 апреля телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем довольно рациональными. По его мнению, есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир (в том чисел – прочность суверенитета наций и территориальной целостности). Сегодня, когда чуть улеглась пыль и эмоции после разговора Зеленского и Си – какие можно сделать основные выводы из происшедшего? Какие тут для Киева есть возможности и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Зеленский и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов уверен, что сам факт звонка китайского лидера в Украину уже является для нас позитивом. Немало было скептиков, уверяющих, что Си не позвонит Зеленскому, напоминает он.
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Среди плюсов он называет то, что формально и неформально нормализуются отношения между Украиной и Китаем. Мы, наконец, назначили после в КНР, а Пекин – спецпредставителя по урегулированию российско-украинской войны (которую называет "украинским кризисом").
Он обращает внимание, что президент Украины демонстрирует, что доволен состоявшимся разговором с китайским коллегой. И нас нет оснований не доверять таким оценкам со стороны Зеленского, считает эксперт.
Нельзя исключать, что мы стали свидетелями хитрого хода китайцев
Политолог Дмитрий Воронков уверен, что пока выводы из диалога Зеленского и Си делать рано. Однако то, что разговор состоялся, можно считать позитивной возможностью для президента Украины проявить свои дипломатические навыки, считает эксперт.
"Нельзя исключать, что мы стали свидетелями хитрого хода китайцев. Цель – использовать свое политическое влияние на Украину ради лоббирования интересов Москвы. Но будем надеяться, что это не так. Назначение украинского посла в КНР – возможность расширить диалог между Пекином и Киевом. При этом странно, что своего спецпредставителя КНР направляет лишь в Украину. По логике, следовало бы направить такого и в РФ", – отмечает политолог.
По его мнению, дипломатическая активизация Китая в ракурсе российско-украинской войны происходит именно сейчас, потому что власти КНР осознали – они недооценивал Украину и то, как консолидируется Запад ради поддержки нашей страны, как окрепнет-взбодрится НАТО. И явно переоценивал возможности России.
"Начало диалога с Украиной также означает, что РФ уже может не рассчитывать на военную поддержку со стороны КНР, чего так отчаянно добивалась", – резюмирует Дмитрий Воронков.
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