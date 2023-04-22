Почему растет угроза вокруг ЗАЭС – как нужно действовать Украине, готовясь к контрнаступлению

Глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем военных приготовлений. Какой есть выход из ситуации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Агрессор готовится максимально долго удерживать станцию в условиях блокады

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поделился таким мнением:

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"Я с трудом представляю штурм ЗАЭС для освобождения. Реальным путем может быть только окружение и блокада до сдачи окруженных. Но агрессор готовится максимально долго удерживать станцию в условиях блокады. И к безнаказанной стрельбе по нашим войскам и населенным пунктам без риска получить ответный удар авиацией или артиллерией".

Поэтому, поясняет эксперт, создается патовая ситуация. По его мнению, Украине необходимо поднять вопрос в международных организациях о признании захвата атомных станций преступлениями против человечества, а участников – международными преступниками без срока давности.

"Я не верю в наличие "камикадзе" в рядах захватчиков ЗАЭС. Если будет четкая позиция и решения международных организаций, то надеюсь, что идиотизм с удержанием станции прекратится достаточно быстро. Но и действовать на международном уровне нужно быстро", – уверен Игорь Черкашин.

Не исключено, что россияне в случае нашего наступления могут готовить подрыв ЗАЭС

По мнению экономического и политического эксперта Бориса Кушнирука, решить проблемы с ЗАЭС можно лишь путем освобождения временно оккупированных территорий.

"При этом не исключаю, что россияне в случае нашего наступления могут готовить подрыв станции. Правда, так просто этого не сделать. Там мощные конструкции, чтобы подорвать их, необходимы тысячи тонн взрывчатки. Думаю, до этого не дойдет. В то же время, россияне могут максимально повредить всё, что смогут. К примеру, систему охлаждения, оборудование, которое обеспечивает контроль за состоянием АЭС", – предупреждает эксперт.

Но это риски, акцентирует он, были очевидны еще до начала широкомасштабного российского вторжения. Учитывая, что Украина имеет ряд небезопасных производств, к которым относятся и атомные станции, военная агрессия предсказуемое представляла угрозу катастрофических последствий не только для нашей страны, но и для всего мира. Что, однако, не остановило и не останавливает РФ.

"Подчеркиваю, единственный механизм – полная деоккупация территорий. Хоть нет сомнения, что Россия будет шантажировать Украину и мир, в том числе опасностями, которые могут возникнуть с ЗАЭС, если эту территорию попробуют деоккупировать", – заключает Борис Кушнирук.

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