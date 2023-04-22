Почему растет угроза вокруг ЗАЭС – как нужно действовать Украине, готовясь к контрнаступлению

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Кравцев Сергей
Глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем военных приготовлений. Какой есть выход из ситуации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поделился таким мнением:
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Поэтому, поясняет эксперт, создается патовая ситуация. По его мнению, Украине необходимо поднять вопрос в международных организациях о признании захвата атомных станций преступлениями против человечества, а участников – международными преступниками без срока давности.
По мнению экономического и политического эксперта Бориса Кушнирука, решить проблемы с ЗАЭС можно лишь путем освобождения временно оккупированных территорий.
Но это риски, акцентирует он, были очевидны еще до начала широкомасштабного российского вторжения. Учитывая, что Украина имеет ряд небезопасных производств, к которым относятся и атомные станции, военная агрессия предсказуемое представляла угрозу катастрофических последствий не только для нашей страны, но и для всего мира. Что, однако, не остановило и не останавливает РФ.
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