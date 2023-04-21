Глава МАГАТЭ сделал тревожное заявление по поводу Запорожской АЭС

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Моесеенко Валентина
Глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что во время своего недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем военных приготовлений, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.
Рафаэль Гросси увидел военные приготовления на Запорожской АЭС
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Гросси не уточнил, что именно он подразумевает под "военными приготовлениями". По словам главы МАГАТЭ, в течение последней недели эксперты слышали обстрелы почти каждый день, а однажды им даже предложили спуститься в бомбоубежища.
Одна из запасных линий мощностью 330 киловольт была 1 марта повреждена на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра (его контролирует Украина). С тех пор как сообщает Киев, ее не возобновили из-за военных действий.
Зона, прилегающая к Запорожской АЭС, как и сама станция, регулярно подвергаются обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. В Киеве также утверждают, что армия РФ использует атомную электростанцию для размещения военной и живой силы.
Как писали "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину и сделал неожиданное заявление о том, что все члены альянса согласны с будущим членством Украины.
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Бог
сегодня, 20:22
Укропитеки лгут как дышат!!! Типа русские сами себя обстреливают !!! И не бояться последствий.А до тупых укров не доходит,что если б русские действительно были такие безответственные,то давно могли б погасить повышающие подстанции возле действующих укроаэс,после чего электрики на Украине не было б вообще.