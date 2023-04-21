Глава МАГАТЭ сделал тревожное заявление по поводу Запорожской АЭС

Глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что во время своего недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем военных приготовлений, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.



Рафаэль Гросси увидел военные приготовления на Запорожской АЭС

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"Во время посещения Запорожской АЭС более трех недель назад я видел явные признаки военных приготовлений, — сказал Гросси. — После этого наши эксперты, находящиеся на объекте, часто сообщали, что слышали взрывы, иногда свидетельствующие о сильном обстреле неподалеку от АЭС. Я глубоко озабочен в связи с ситуацией на станции.

Гросси не уточнил, что именно он подразумевает под "военными приготовлениями". По словам главы МАГАТЭ, в течение последней недели эксперты слышали обстрелы почти каждый день, а однажды им даже предложили спуститься в бомбоубежища.

"Сейчас ЗАЭС возлагается только на одну линию электропередач мощностью 750 киловольт для охлаждения реакторов и работы других систем безопасности. До войны у станции были четыре таких линии", — говорит Гросси.

Одна из запасных линий мощностью 330 киловольт была 1 марта повреждена на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра (его контролирует Украина). С тех пор как сообщает Киев, ее не возобновили из-за военных действий.

"На ЗАЭС осталась всего четвертая часть персонала, необходимого для поддержания нормальной работы станции. Он добавил, что сейчас действующая администрация нанимает новых сотрудников, однако для их подготовки Запорожская АЭС уже около года оккупирована российскими войсками. В октябре 2022 Владимир Путин подписал указ о том, что станция переходит в российское правовое поле, а будет управлять ей "Росэнергоатом", — добавляет эксперт.

Зона, прилегающая к Запорожской АЭС, как и сама станция, регулярно подвергаются обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. В Киеве также утверждают, что армия РФ использует атомную электростанцию для размещения военной и живой силы.

Как писали "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину и сделал неожиданное заявление о том, что все члены альянса согласны с будущим членством Украины.



