После разговора с Си Цзиньпином Зеленский уже принял первое важное решение

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил у себя в Twitter сам Зеленский, а также пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин

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"У меня был длинный и содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений", – сообщил глава украинского государства.

Спикер президента Украины сообщил, что Зеленский провел почти часовой телефонный разговор с председателем КНР.

Также стало известно, что Китай отправит специального представителя китайского правительства по вопросам Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию войны в стране.

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Также издание "Комментарии" сообщало — во время проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), китайский лидер Си Цзиньпин, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил, сделал акцент на углублении обучения и подготовке к реальной войне. Тем временем российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", в том числе, спрогнозировав, чего в обозримом будущем ожидать от Пекина в ракурсе российско-украинской войны.



