Какой исход российско-украинской войны устроит Китай – возможен ли союз с РФ

Во время проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), китайский лидер Си Цзиньпин, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил, сделал акцент на углублении обучения и подготовке к реальной войне. Тем временем российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", в том числе, спрогнозировав, чего в обозримом будущем ожидать от Пекина в ракурсе российско-украинской войны.

Китайский флот. Фото: из открытых источников

РФ тужится, пытаясь выглядеть пусть не полноценным, но и не совсем уж мелким партером на подтанцовке у Китая

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

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Антидемократический альянс (Китай-РФ-Северная Корея-Иран) стал особо заметен на фоне российско-украинской войны. Но создаваться стал явно раньше. При этом Китай, который выступает за нераспространение ядерного оружия, фактически сам помог Северной Корее развить ее ядерную программу. Усилив тем самым напряженность в азиатском регионе, но и во всём мире". "Китай постоянно и последовательно укрепляет свои вооруженные силы. Масштаб этих усилий, на мой взгляд, выходит далеко за пределы той задачи, которую Китай считает для себя целью №1. А именно – поглощения Тайваня

И вполне логичны, уверен эксперт, усилия ряда стран по созданию так называемого Тихоокеанского НАТО. Цель – сдержать агрессивные намерения Китая и его нынешнего руководства.

Напомним, что в 2021 году появился AUKUS – трехсторонний оборонный альянс (Австралия, Великобритания и США), который направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря. А недавно экс-помощник президента США по национальной безопасности (при Трампе) Джон Болтон заявил о необходимости пригласить в НАТО те же Австралию и Японию, имеющие свои интересы в Тихоокеанском регионе.

"Что касается нынешних маневров Тихоокеанского флота россиян, я согласен с теми оценками, что РФ тужится, пытаясь выглядеть пусть не полноценным, но и не совсем уж мелким партнером на подтанцовке у Китая. Отсюда это бряцанье оружием в Тихом океане. При том, что сухопутная часть восточного военного округа страны-агрессора в значительной степени "перемолота" на территории Украины, – отмечает Андрей Сенченко. – Кремль бросал в топку этой войны и морскую пехоту, и другие части, и боеприпасы".

Победа России могла бы ускорить решение территориальных вопросов в пользу Китая

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний обращает внимание, что интересы Китая и России совпадают не во всём. И призывает различать дипломатические заявления китайцев и те или иные маневры россиян. Последние, по мнению эксперта, сейчас делают всё, чтобы создать впечатление, будто они с КНР – союзники. Чтобы показать, насколько они готовы быть такими союзниками.

"Однако Китай категорически против выстраивания блоков и союзов. Пекин исходит из того, что подобное делают американцы, а потому – не следует повторять за ними. Мол, КНР вам – не США, – поясняет Тарас Загородний. – Китай ведет понятную политику, которая не предусматривает никаких военных союзов, чтобы не брать на себя ненужные обязательства. При этом ему интересны военные, ядерные технологии России, ее сырье. Всё это он потихоньку из нее высасывает. Также для Пекина важно, чтобы при смене власти в РФ, после Путина, следующее руководство не отказалось от тех договоренностей, на которые Китай дожал нынешний режим, попавший в безвыходное положение".

Что касается российско-украинской войны, то ее исход, считает эксперт, не особо заботит Китай. Но, по китайской логике, лучше была бы победа РФ. В таком случае создается прецедент, на котором будет играть КНР. Дескать, смотрите, – демократический Запад слаб, он не способен защитить своих партнеров, будущее – за Китаем, за авторитарными государствами.

"Всё это создаст комфортные для КНР условия, чтобы атаковать Тайвань. И вообще резко – и агрессивно – активизировать свою политику на других направлениях. А их у китайцев хватает, – подчеркивает Тарас Загородний. – Они стараются Южно-Китайское море сделать лишь своим, внутренним. Насыпают искусственные острова, ставят там свои аэродромы – и объявляют это своей территорией. Со всеми вытекающими в виде 20-мильной морской зоны КНР вокруг этого новообразования. Есть конфликты с Филиппинами, с Южной Кореей, с Японией. И победа России могли бы ускорить решение территориальных вопросов в пользу Китая. Будет ли он помогать россиянам вооружением и боеприпасами – пока вопрос открытый. Те же путинские заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси говорят скорее о том, что с Пекином в плане военной поддержки Москва не договорилась".

Но и при проигрыше РФ (а так, надеемся, и будет), КНР тоже особо не теряет, уверяет эксперт. Всё равно получает из нее, ослабевшей, необходимое количество ресурсов, ускоряет поглощение России.

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