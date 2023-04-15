Какой исход российско-украинской войны устроит Китай – возможен ли союз с РФ

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Кравцев Сергей
Во время проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), китайский лидер Си Цзиньпин, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил, сделал акцент на углублении обучения и подготовке к реальной войне. Тем временем российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", в том числе, спрогнозировав, чего в обозримом будущем ожидать от Пекина в ракурсе российско-украинской войны.
Китайский флот. Фото: из открытых источников
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:
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И вполне логичны, уверен эксперт, усилия ряда стран по созданию так называемого Тихоокеанского НАТО. Цель – сдержать агрессивные намерения Китая и его нынешнего руководства.
Напомним, что в 2021 году появился AUKUS – трехсторонний оборонный альянс (Австралия, Великобритания и США), который направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря. А недавно экс-помощник президента США по национальной безопасности (при Трампе) Джон Болтон заявил о необходимости пригласить в НАТО те же Австралию и Японию, имеющие свои интересы в Тихоокеанском регионе.
Экономический и политический эксперт Тарас Загородний обращает внимание, что интересы Китая и России совпадают не во всём. И призывает различать дипломатические заявления китайцев и те или иные маневры россиян. Последние, по мнению эксперта, сейчас делают всё, чтобы создать впечатление, будто они с КНР – союзники. Чтобы показать, насколько они готовы быть такими союзниками.
Что касается российско-украинской войны, то ее исход, считает эксперт, не особо заботит Китай. Но, по китайской логике, лучше была бы победа РФ. В таком случае создается прецедент, на котором будет играть КНР. Дескать, смотрите, – демократический Запад слаб, он не способен защитить своих партнеров, будущее – за Китаем, за авторитарными государствами.
Но и при проигрыше РФ (а так, надеемся, и будет), КНР тоже особо не теряет, уверяет эксперт. Всё равно получает из нее, ослабевшей, необходимое количество ресурсов, ускоряет поглощение России.
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