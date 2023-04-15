Пора прекратить «СВО»: о чем говорит призыв Пригожина

Руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, медийность которого резко возросла после широкомасштабного вторжения РФ в Украину и участия "вагнеровцев" в атаках на Бахмут, призывает российские власти объявить о завершении т.н. "специальной военной операции" (фактически – войне). По его мнению, основные задачи уже выполнены (Украина отрезана от Азовского моря, пробит сухопутный коридор в Крым), а теперь главное – удержать уже захваченное. О чем говорят подобные заявления Пригожина? Зачем он их делает, учитывая, что ни Москва, ни Киев явно не готовы соглашаться в данный момент на статус-кво? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Пригожинские тезисы могут вскоре стать официальным меседжем рос-пропаганды

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился таким мнением:

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"Комментарий Пригожина – не столько о том, чтобы прекратить войну, сколько о том, чтобы остановить активную фазу боевых действий, закрепиться на территориях, которые россияне контролируют, не дать возможности ВСУ осуществить эффективное контрнаступление. При этом, он адекватно оценивает, что немалое количество украинских военнослужащих прошли подготовку за границей, в том числе по управлению западной бронетехникой. И, конечно, если контрнаступление состоится, оно будет эффективным. И, по мнению Пригожина, часть территорий, которые сейчас контролируют россияне, они могут потерять. То есть, отступить от сегодняшней линии фронта".

Кроме того, продолжает эксперт, Пригожин подчеркивает, что у РФ отсутствует наступательный потенциал. Проблемы с личным составом, с бронетехникой. В итоге после месяцев не особо эффективных штурмовых действий в Донецкой области, понеся колоссальные потери, агрессор вынужден готовиться к обороне. Соответствующие действия, обращает внимание Валерий Клочок, уже прослеживаются не только на временно оккупированной территории Украины, включая Крым, то даже в приграничных с нами Ростовской, Брянской, Курской областях РФ.

"Есть еще один момент, на который следует обратить внимание – политический. Понимая, что в обозримом будущем "успехи" ЧВК "Вагнера", как это пытается преподнести Пригожин, закончатся, он надеется за уже сделанное получить некие "дивиденды" от Кремля. А именно – какое-то политическое влияние. Акцентируя на том, что Запад продолжит поддержку Украине, Пригожин отмечает, что в РФ могут начать возвращаться либералы. Которые со временем попробует перебрать на себя властные полномочия. И Пригожин предостерегает нынешнее высшее военно-политическое руководство РФ от, по его мнению, ошибок, которые совершали российские власти в прошлом столетии. А именно – действия, приведшие к перевороту в 1917 году (провал царской армии в Первой мировой войне), неудачная война с Финляндией и так далее. То есть, против путинского режима Пригожин не идет, – акцентирует эксперт. – Лишь предлагает стабилизировать те "достижения" (захваты), которые РФ имеет на сегодняшний день в Украине. Сосредоточиться все усилия на контроле именно этих территорий, особенно сухопутного коридора в Крым, Азовского и Черного морей. С параллельной подготовкой к дальнейшему противостоянию".

То, что Пригожин первым из публичных людей в РФ выступает с подобными предложениями, свидетельствует, что ситуация в стране-агрессоре, действительно, непростая, считает Валерий Клочок. Он не исключает, что пригожинские тезисы могут вскоре стать официальным меседжем рос-пропаганды.

"Есть вероятность, что Пригожин мог говорить подобное по рекомендации своих возможных союзников по коалиции в российской элите. Не антипутинской, но претендующей на свой кусок властного пирога", – констатирует эксперт.

Пригожин понимает, что российские войска уперлись в стену

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина предполагает, что заявления Пригожина о необходимости прекращения т.н. "СВО" являются попыткой сохранить свою репутацию и репутацию ЧВК.

войска истерят из-за предстоящего контрнаступления ВСУ и сдаются в плен", – подчеркивает эксперт. "Многомесячное убивание оккупационных войск в целом и "вагнеровцев" в частности о Бахмут показало, что даже в случае взятия этого города дальнейшее успешное продвижение невозможно. Ни одного более-менее крупного населенного пункта взять не удастся. А цена заплачена несоизмеримо высокая, что неминуемо отразится на оборонительном потенциале российских наемников и армии в целом. Пригожин понимает, что российские войска уперлись в стену. Дальнейшее продвижение невозможно, человеческие и репутационные потери растут с каждым днем, общество нервничает из-за мобилизации и драконовских законов

Соответственно, продолжает он, условия для продолжения т.н. "СВО" – так себе. Поскольку ее цели были сформулированы крайне размыто, объявить о выполнении всех задач можно в любой момент – и главарь ЧВК хорошо понимает, что этим можно хоть как-то спасти ситуацию, поясняет Анна Малкина.

"Другое дело, – отмечает она, – что данное решение имеет направленность исключительно на внутреннего потребителя. Санкции и международная изоляция России никуда не денутся, с новонарисованными картами ВСУ сверяться не будут, боевые действия не закончатся и вообще – какой либо понятной перспективы завершения войны, кроме возвращения Украиной всех захваченных территорий, не видно. Любой статус-кво, на любых условиях, с любыми гарантиями – это лишь пауза. Она может быть растянута во времени, но точно будет подготовкой к новой большой войне. Хочется верить, что наши партнеры это понимают".

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