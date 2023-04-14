Пригожин призывает Путина объявить об окончании «СВО» и готовиться к великой битве

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Моесеенко Валентина
Евгений Пригожин просит российские власти объявить об окончании так называемой "СВО" и сконцентрироваться на том, чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины. В итоге Пригожин считает, что лучшим сценарием для России будет большое сражение с Украиной. Пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Пригожина, которое распространила его пресс-служба.
Главный вагнеровец выступил за окончание боевых действий в Украине
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Он убежден, что теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем устрашения другой ее части, бежавшей в Европу.
Террорист утверждает, что России остается лишь "намертво закрепиться, заколебаться на уже имеющихся территориях".
Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Финляндия завершает строительство первого участка забора на своей границе с Россией. Это происходит через несколько недель после вступления страны в НАТО.
Как писали ранее "Комментарии", Россия не планирует останавливаться на Украине, она хочет воевать со всей Европой, — объясняет Центр стратегических коммуникаций (ЦСК).
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