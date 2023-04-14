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Пригожин призывает Путина объявить об окончании «СВО» и готовиться к великой битве

Главарь карманной ППК "Вагнер" предлагает готовиться к большой войне

14 апреля 2023, 23:16
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Автор:

Моесеенко Валентина

Евгений Пригожин просит российские власти объявить об окончании так называемой "СВО" и сконцентрироваться на том, чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины. В итоге Пригожин считает, что лучшим сценарием для России будет большое сражение с Украиной. Пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Пригожина, которое распространила его пресс-служба.

Пригожин призывает Путина объявить об окончании «СВО» и готовиться к великой битве

Главный вагнеровец выступил за окончание боевых действий в Украине


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"Для власти Российской Федерации и для общества в целом необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО, – заявляет Пригожин. – Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задача СВО выполнена".

Он убежден, что теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем устрашения другой ее части, бежавшей в Европу.

"Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым", — говорит Пригожин.

Террорист утверждает, что России остается лишь "намертво закрепиться, заколебаться на уже имеющихся территориях".

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Финляндия завершает строительство первого участка забора на своей границе с Россией. Это происходит через несколько недель после вступления страны в НАТО.

Как писали ранее "Комментарии", Россия не планирует останавливаться на Украине, она хочет воевать со всей Европой, — объясняет Центр стратегических коммуникаций (ЦСК).

Читайте также на страницах "Комментариев" — "серые" страны заплатят за свое сотрудничество с Россией.



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