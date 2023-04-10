Почему РФ научилась обходить санкции – какие выводы должен сделать Запад перед новыми ограничениями

Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне будет в течение этой недели устранять "слабые места" санкций против россии, чтобы предотвратить способы их обхода. Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора. Не исключено, что они могут коснуться нефти, газа и атомной отрасли. С "атомными" санкциями, впрочем, есть серьезные пробуксовки, прежде всего, со стороны Венгрии, Франции и Болгарии. Какие ожидания от новых санкционных решений со стороны Запада? Куда и как надо бить, чтобы быстрее положить российскую экономику и, соответственно, военную машину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В новом санкционном пакете будет больше санкций персональных, против российских бизнесменов и чиновников

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко называет растягивание санкций во времени (нравится это кому-то или нет) – естественным процессом.

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"Естественный, потому как страны, которые эти самые санкции против россии применяют, перед этим предусматривают систему мер, направленную на защиту собственных экономик от последствий введенных ограничений. Российская экономика, а особенно та её часть, которая относится к добыче и продаже полезных ископаемых, настолько сильно интегрирована в мировую, что "выдрать" её оттуда без последствий для других стран – невозможно", – поясняет эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, ничего экстраординарного ожидать от нового пакета санкций не стоит.

"Скорее всего, в нем будет больше санкций персональных, против российских бизнесменов и чиновников. Не исключено, что санкции затронут и интересы третьих стран, так как без этого невозможно адекватно исключить риски их обхода. Например, при продаже энергоносителей. Что касается того, что следовало бы сделать... В первую очередь, надо вводить финансовые санкции – и блокировать возможности перевода денежных средств из россии и в россию. Если это сделать, то продавать свои нефть и газ рф сможет... по бартеру (смайл). Кроме того, необходим новый "железный занавес" для всех обладателей паспорта рф. Гражданам рф въезд в цивилизованные страны должен быть запрещен, а находящиеся в них сейчас граждане – депортированы. Вот это будет самой эффективной и эффектной мерой", – уверен Юрий Гаврилечко.

Российская экономика научилась обходить санкции и наладила параллельный импорт из других стран

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Судя по рекордному объему импорта в 4-м квартале 2022 года, российская экономика научилась обходить санкции и наладила параллельный импорт из других стран. Основное, что бьёт по российской экономике, – это снижение цен на энергоресурсы. Наряду с увеличением расходов на войну, это будет увеличивать дефицит российского бюджета этого года".

По мнению Даниила Монина, положить российскую экономику санкциями не удастся, какие бы Запад не вводил. Однако они могут несколько замедлить экономику страны-агрессора.

"В целом, – рассуждает эксперт, – здесь более эффективны именно неформальные санкции по не поставке той же технологической продукции для производства высокоточного оружия. А так продолжение войны формирует тренд истощения военного потенциала россии – и это то, что устраивает Запад, хоть и происходит всё ценой жизни украинцев – и военных, и гражданских".

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