Какие страны ЕС настаивают на санкциях против атомной энергетики РФ – какие против

Польша и страны Балтии продолжают настаивать на том, чтобы включить в 11-й пакет санкций Европейского Союза сферу атомной энергетики России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "RMF FM", который располагает документом от 30 марта с соответствующими предложениями к странам ЕС.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Документ предлагает индивидуальные санкции для членов правления "Росатома", запрет на заключение новых контрактов с компанией, запрет на инвестиции в российский ядерный сектор и запрет на импорт российского обогащенного урана.

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Четыре страны, которые месяцами призывали к санкциям против "Росатома", пытаясь убедить другие страны в своей правоте, на этот раз предлагают ряд исключений и переходных периодов. Например, прекращение "операций, контрактов и других соглашений" с "Росатомом" будет происходить постепенно, но не дольше двух лет. Зато Венгрии будет предоставлен девятилетний переходный период для завершения строительства атомной электростанции "Пакш" по российским технологиям.

Авторы документа обращают внимание, что страны Европейского Союза в последнее время все равно сторонятся сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

Однако, как отмечают польские журналисты, будет очень трудно получить согласие всего Европейского Союза по этому вопросу. Венгрия и Франция, а также Болгария, которые сильно зависят от российских технологий или, как и Франция, не хотят отказываться от сотрудничества в этой области, уже неоднократно выражали свое несогласие.

Кроме того, в Брюсселе считают, что 11-й пакет санкций направлен на предотвращение обхода уже введенных ограничений, а не на новые сферы российской экономики.

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