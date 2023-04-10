Связана ли война в Украине с планами КНР заполучить Тайвань – почему 2024-й год может стать решающим

Лучший способ предотвратить попытки Китайской Народной Республики (КНР) захватить Тайвань – не дать РФ победить в Украине. Такое заявление сделал председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол. Между тем, КНР проводит военные учения вблизи Тайваня, вызывая серьезные опасения со стороны Штатов. Что и почему происходит сейчас вокруг Тайваня и вообще в Тихоокеанском регионе? Как на это влияет российско-украинская война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Борьба за Тайвань. Фото: из открытых источников

Когда РФ понесет неминуемое поражение, успокоится и КНР

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поделился таким мнением:

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"Ситуация вокруг Тайваня – это очень сложный геополитический вопрос. Речь здесь, в том числе, о будущей роли КНР в мировых делах. И российско-украинская война имеет в данном случае серьезное значение".

В случае, если Украина сокрушит Россию, звезда Китая закатится, возможно, навсегда, поясняет эксперт. Если же ситуация будет иной, у КНР появятся шансы создать "ось зла" с участием РФ, Северной Кореи, другими режимами, которые не хотят демократического развития, сделав ставку на тоталитаризм.

"Тайвань – лишь один из элементов этой большой игры, – акцентирует Владимир Огрызко. – Если Китай увидит, что дела у России улучшаются, я не исключаю, что он начнет агрессивные действия против Тайваня. Так что можно говорить, что его судьба решается сейчас на полях сражений в Украине".

Экс-глава МИД уверен, что, когда РФ понесет неминуемое поражение, успокоится и КНР. А пока этого не случилось, Пекин продолжит провоцировать, в том числе американцев, своими действиями вокруг Тайваня.

"Но я думаю, что победа Украина перечеркнет попытки КНР дестабилизировать ситуацию и в Китайском море, и в Тихом океане в целом", – констатирует Владимир Огрызко.

По логике Пекина, следует создать условия для победы "Гоминьдана" – и просто подождать

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что в ситуации с Тайванем мы видим продолжение выстраивания зон влияния КНР и США, продолжение их противостояния. При этом, акцентирует он, стоит различать агрессивную риторику и реальные действия.

Эта партия не против курса на превращение Тайваня в полноценное независимое государство. Альтернатива им – Большая синя коалиция во главе с "Гоминьдан" (буквально: "Китайская Национальная партия"), которая в свое время и создавала Тайвань И выступает против превращения его в независимое государство. То, что власти КНР называют "одна страна – две системы", представители "Гоминьдана" называют "одна страна – два пути", не имея ничего против политической реинтеграции с материковым Китаем. В формате двух систем, которые объединены в одно государство", – поясняет эксперт. "Парламент Тайваня разделен примерно поровну на две части. Последние две каденции там правит Большая зеленая коалиция во главе с Демократической прогрессивной партией (ДПС).

По его словам, социология по Тайваню показывает, что не более 25% населения выступает за однозначную независимость.

"В 2024 году на Тайване пройдут очередные парламентские выборы. На которых, с большой долей вероятности, к власти придет "Гоминьдан". О нынешних отношениях которого с материковым Китаем можно судить по двум моментам. Во-первых, именно партия "Гоминьдан" была первой зарубежной политсилой, которая поздравила Коммунистическую Партию Китая (КПК) с началом ХХ съезда, проходившего в октябре 2022 года. Во-вторых, недавно завершился большой визит руководства партии "Гоминьдан" на материковый Китай. И, если данная политсила придет к власти в Тайване, есть основания полагать, что она попытается сдвинуть с мертвой точки вопрос политической реинтеграции с КНР", – отмечает Игорь Тышкевич.

По логике Пекина, продолжает он, следует создать условия для победы "Гоминьдана" – и просто подождать. По логике же Вашингтона – более выгодна агрессивная риторика в стиле "КНР собирается захватить Тайвань". Цементируя тем самым на территории Тайваня электоральное ядро для новых молодых партий, выступающих за полную независимость от КНР.

"Тут нет ничего нового, – уверяет эксперт. – Давайте вспомним те же украинские выборы. Когда начинается предвыборная кампания, эмоции зашкаливают – и заявления звучат достаточно резкие. И обвинения оппонентов в госизмене, и так далее. Тайвань в этом смысле – не исключение. Только на карту поставлено больше. Для КНР и лично Си Цзиньпиня это вопрос принципа, вопрос политической репутации – в ближайшие несколько лет сдвинуть с мертвой точки (в идеале – завершить) вопрос реинтеграции с Тайванем. А для США не менее принципиально – удержание Тайваня вне курса на интеграцию с КНР, тем самым существенно ослабляя позиции Китая как в регионе, так и в мире. Поскольку, условно говоря, если государство не смогло разобраться даже с "тайваньской проблемой", то его амбиции на участие в других возможных конфликтных ситуациях, на расширение свой зоны влияния, сомнительны. И это создаст дополнительную аргументацию для партнеров США в укреплении антикитайской коалиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Так что, констатирует Игорь Тышкевич, на карту поставлено многое. И тема войны в Украине в данном случае идет фоном, не являясь главенствующей в вопросе Тайваня, считает он. Просто при таком политическом противостоянии использование дополнительных аргументов и приемов – весьма удобно.

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