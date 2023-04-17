Китай продолжает демонстрировать поддержку России – что за этим стоит

Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу. Стороны заявили об укреплении сотрудничества, в том числе по линии военных ведомств. В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверяет, что на фронте пока не зафиксировано фактов применения россиянами китайского оружия. О чем говорит теперь еще и военное сближение РФ и КНР (и есть ли оно на самом деле)? Какова вероятность, что китайское вооружение или компоненты будут задействованы в войне против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Встреча Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу. Фото: из открытых источников

Визит китайского министра обороны в РФ – это своеобразный сигнал США

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

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"Действительно, уже более года весь мир (и Украина особенно) гадает – будет Китай предоставлять России оружие или нет. И, как мне кажется, до сих пор никто не знает ответа на этот вопрос. Предпринимаются разнообразные меры со стороны наших союзников, прежде всего, США чтобы этого не случилось. Однако мы, действительно, видим стремительное сближение Пекина и Москвы. Правда, сближение больше политико-экономическое, нежели военное".

По словам эксперта, в то время, как весь цивилизованный мир выступил на стороне Украины, на правды, на стороне защиты суверенитета и территориальной целостности, демократический устоев, Россия пытается создать некий альтернативный союз. Условный альянс авторитарных режимов. Кроме нее, туда уже точно входят Северная Корея и Иран, на подтанцовках – Беларусь.

а также нынешний приезд туда министра бороны КНР, являются открытой политической поддержкой путинского режима. Что, по логике китайского руководства, соотносится с его курсом на противостояние с США", – поясняет Виталий Бала. "И очень бы РФ хотелось привлечь к этому неофициальному блоку еще и Китай. Однако последний думает исключительно о своих национальных интересах. И точно не в этих интересах открыто поддерживать российскую агрессию, рискуя потерять западные рынки. С другой стороны, мартовский визит Си Цзиньпиня в Москву

Параллельно с этим, продолжает он, Китай играет военными мускулами. На прошлой неделе, к примеру, проводил военные учения у Тайваня, фактически, моделируя ситуацию с атакой на него. Периодически звучат грозные милитаристские заявления из уст Си.

"Всё это, так или иначе, является элементами последовательной политики нынешнего руководителя Китая. Который не раз заявлял, что Тайвань должен находиться в составе КНР. И визит китайского министра обороны в РФ – это своеобразный сигнал США (в доктрине которых Китай на данный момент прописан как главный оппонент). Мол, если что, мы можем с россиянами и военный союз заключить. Так что ситуация тут куда шире, чем – дадут или не дадут китайцы россиянам оружие для войны против Украины", – уверяет политолог.

По его мнению, если Китай решит, что в его национальных интересах как-то помочь России в военном плане (комплектующими, возможно, некими видами вооружений), он может на это пойти. Однако, напоминает Виталий Бала, уже были сделаны публичные заявления, что КНР не предоставляет и не намеревается предоставлять вооружений ни одной из сторон конфликта. Кроме того, был представлен китайский мирный план, который точно – не о поставках кому-то вооружений.

"Потому, с чего мы начинали, к тому и возвращаемся, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день никто не может гарантировать, что Китай предоставит или не предоставить оружие России. Хоть той, конечно, очень хотелось бы, чтобы предоставил. Однако пока я не вижу никаких аргументов за то, чтобы КНР публично решил вооружать РФ. Закулисно что-то может происходить. Но крайне аккуратно и дозировано".

Китаю не выгодно делать однозначную ставку на Россию

Политический эксперт Сергей Таран акцентирует, что, если бы Россия получила китайское оружие и использовала его на фронте, об этом первой заявила бы украинская сторона.

"А поскольку мы подчеркиваем отсутствие подобных фактов, это значит, что пока КНР не поставляет вооружений РФ, – отмечает он. – Однако для Путина важно пугать такой перспективой. Именно об этом – его участившиеся встречи с китайским руководством. И нынешняя, с министром обороны Китая, прежде всего, призвана пугать мир. Мол, поставки оружия в РФ из КНР могут стать реальностью".

Тем самым, поясняет Сергей Таран, Кремль пытается принудить Запад договариваться с ним на российских условиях.

"Что касается Китая, то ему, по большому счету, не выгодно делать однозначную ставку на Россию, – считает эксперт. – Ведь Китай очень серьезно завязан на западные рынки. И если будет серьезная конфронтация между Западом и Китаем, последний от этого много потеряет. Но и терять Россию ему не хочется. Ведь РФ становится для КНР – чем дальше, тем более зависимым вассалом. И с точки зрения Китая – участившиеся встречи с руководством Кремля, именно об этом. Показать зависимость, слабость российской власти".

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