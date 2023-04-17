Медведчук заговорил о "геноциде Донбасса" и припугнул мир ядерным апокалипсисом

Обвиненный в госизмене Виктор Медведчук написал статью, в которой использовал самые распространенные тезисы российской пропаганды о якобы "нацизме" в Украине, также заговорил о "геноциде Донбасса" и "навязанном Западом" так называемом ядерном апокалипсисе. Кроме того, Виктор Медведчук публично потребовал трибунала над президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", свои мысли лидер запрещенной в Украине "ОПЗЖ" изложил в своей статье для росСМИ.

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

Медведчук заговорил пропагандистскими тезисами о развязанном против жителей Донетчины и Луганщины "геноциде" со стороны якобы украинской власти. Ее действия он вздумал сравнивать с преступлением "гитлеровцев против еврейского населения Рейха".

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"После прихода к власти Зеленского режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера", – написал Медведчук.

Одиозный политик пишет, что именно Украина вместе с союзниками создала "все условия", чтобы привлечь "бедную" Россию к так называемому вооруженному конфликту. По его словам, суд над украинским президентом поможет преодолеть это и "спасти мир от ядерной войны".

"Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только совместными усилиями, вылечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса", – написал Медведчук.

По его словам, "судебный процесс" должен происходить по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала. Это в будущем поможет предотвратить "повторение трагедии Германии прошлого века".

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