Что происходит в отношениях США и КНР – как это может отобразиться на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай, куда в последнее время зачастили европейские политики и чиновники, как только для этого созреют подходящие условия. Он также отметил, что Штаты считают важным продолжать искать пути улучшения отношений с Китаем. Каковы перспективы отношений Вашингтона и Пекина? Какое развитие событий было бы в пользу Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Украина сейчас – не просто театр боевых действий, а место, где окончательно станет ясно, остались ли еще способы решать конфликты цивилизованно

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова напоминает, что визит Блинкена в Китай планировался еще в феврале. Но тогда он сорвался из-за ситуации с китайскими воздушными шарами, которые США сбивали над своей территорией.

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которое надеялись погасить. Ну, а постоянный контакт между дипломатами существует. Ранее и президент Байден, и Блинкен делали достаточно резкие заявления касательно тех или иных позиций Китая. Признавая, что существует определенная конкуренция между КНР и США. В то же время, отмечалось, что это – здоровая конкуренция. И важно, чтобы она не переросла в серьезное противостояние, а уж тем более — в конфликт", – поясняет Александра Решмедилова. "После этого между Штатами и КНР возникло напряжение

Она подчеркивает, что конфликтной зоной тут являются отношения с Тайванем.

"Избирательный процесс, который там вскоре начнется (выборы пройдут в 2024 году), может так или иначе влиять на ситуацию. Возможно, то или иное опосредованное вмешательство Вашингтона и Пекина (медийно, визитами) в эти выборы. При этом, США будут вести себя осторожно, – прогнозирует эксперт. – Возвращаясь к гипотетическому визиту Блинкена в Китай, пока сложно сказать, когда именно он произойдет и будет ли эффективным. Не исключено, что Штаты предпочтут держать паузу. При этом вполне возможны встречи на полях тех или иных саммитов вне США и Китая".

Однако США важно держать руку на пульсе, акцентирует Александра Решмедилова. Особенно после визита в Пекин французского президента Макрона, в рамках которого прозвучало громкое заявление, что Франции и Европе в целом надо уменьшить влияние на них со стороны США.

"Все заявления сейчас идут в ракурсе необходимости скорейшего прекращения российско-украинской войны, недопущения не только применения, но и распространения ядерного вооружения, – обращает внимание аналитик. – Украина сейчас – не просто театр боевых действий, а место, где окончательно станет ясно, остались ли еще способы решать конфликты цивилизованно, либо мир катится к глобальному противостоянию. Штаты как крупнейший геополитический игрок отслеживает все нюансы ситуации. И в нужное время, надо полагать, американо-китайские переговоры на высшем уровне (с, надеемся, позитивным эффектом и для Украины) неизбежны".

США готовы к дискуссии с Китаем, которой он так хочет

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран поясняет:

"Большие империи традиционно используют дипломатию как один из элементов войны и противостояния. Если почитать того же Сунь-цзы (китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до н. э., автор знаменитого трактата о военной стратегии "Искусство войны"), на котором воспитывалось множество поколений китайцев (да европейцы у него много чего переняли), то там есть множество тезисов, актуальных и сегодня. К примеру, что война – это путь обмана, что вершина воинского искусства – повергнуть врага без сражения. И так далее. Что китайцы, что американцы прекрасно используют именно дипломатию как элемент противостояния".

По мнению эксперта, США четко дают понять КНР, что готовы к большой игре. Готовы к дискуссии с Китаем, которой он так хочет.

"А он хочет попытаться договориться со Штатами о своеобразном разделе мира "на двоих". Как пытался Путин, услышавший из Вашингтона однозначное "нет", после чего полез на Украину открытой войной. Сейчас Вашингтон демонстрирует Пекину свою готовность к переговорам. При этом подчеркивая, что сам Китай к ним не готов. Что он еще не дорос до глобального геополитического игрока, чтобы договариваться о том, о чём хочет договариваться", – отмечает Виктор Таран.

Он считает, что для конструктивных американо-китайских переговоров есть ряд предусловий. И то, как и когда закончится российско-украинская война. И что будет происходить на Ближнем Востоке. И какой будет ситуация вокруг Тайваня.

"Визит Блинкена в Пекин либо встреча Байдена с Си Цзиньпином состоится лишь тогда, когда Вашингтон решит, что для этого вызрели нужные условия. И разговор будет точно не о разделе сфер влияния, как хотелось бы "товарищу Си", а о создании новой – эффективной! – архитектуры мировой безопасности", – прогнозирует эксперт.

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