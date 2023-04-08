Во что выльется визит лидеров ЕС в Китай – какими могут быть последствия для Украины

Визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Китайскую Народную Республику (КНР) остается одной из главных тем уходящей недели. При этом, анализируя его, разные издания расходятся в оценках. По данным Reuters, глава КНР Си Цзиньпин уговаривает лидера Франции "противодействовать" США, объединившись с Китаем. Издание Politico акцентирует на том, что Макрону оказали куда больше внимания, чем Урсуле фон дер Ляен. Из чего делается вывод, что Пекин сделал ставку на разлом Европы. Тогда как Bloomberg подчеркивает, что Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение ряда вопросов по Украине, а сама встреча лидеров Китая и Франции якобы проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" китайско-европейские маневры и их вероятное влияние на российско-украинскую войну.

Встреча Макрона, Фон дер Ляйен и Си Цзиньпина

Активно вмешиваться в ход войны в Украине Китай не готов

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает очень важным, что Украина остается в центре внимания лидеров ЕС. Но с Китаем всё будет непросто, отмечает он.

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"Очевидно, что Китай рассматривает нынешнюю ситуацию через призму отношений с США, которые Пекин считает конфликтными. И в переговорном процессе акцентирует внимание именно на этом. Что касается российско-украинской войны, то, по моему мнению, Пекин не готов серьезно давить на Москву. И понимает, что его стратегические планы, по крайней мере, на данный момент, ограничивают его свободу маневра. Активно вмешиваться в ход войны в Украине, похоже, Китай не готов. Так что вряд ли можно ожидать от некого каких-то серьезных инициатив касательно сдерживания РФ, хоть европейцы пытаются подтолкнуть Пекин именно к этому. Максимум, что Запад может выдавить из китайского руководства, это повторение последним уже озвученных ранее тезисов о недопустимости применения и распространения ядерного вооружения. По сути, Си Цзиньпин в этом смысле вновь подтвердил позицию Китая, которую он уже озвучивал", – подчеркивает Игорь Семиволос.

В то же время, он оценивает, как позитивные визиты европейских лидеров в КНР. Это, поясняет эксперт, создает определенное напряжение между отношениями Китая и РФ. Ведь именно ЕС остается ключевым рынком сбыта китайских товаров с хорошими перспективами.

"Так что, скорее всего, Пекину придется как-то реагировать на позицию Евросоюза касательно российско-украинской войны. Позицию проукраинскую. Но, думаю, пока всё ограничится традиционными заверениями в том, что Китай понимает свою роль, ответственность за глобальную безопасность. И, как минимум, видит себя страной, которая в будущем примет участие в поствоенном восстановлении мира. Но следует понимать, что ключевой идеей КНР была и остается смена существующего миропорядка. И тут имеем совпадение взглядов Пекина и Москвы", – констатирует эксперт.

Поездка Макрона была нацелена на возрождение образа Франции как лидера Европы, способного говорить от имени ЕС и решать мировые дела

Сложно оценить уровень приема того или иного лидера, когда они приезжают вдвоем, считает эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

"Я бы не сказал, что Китай взял курс на раскол Европы только потому, что у Си было меньше встреч с Урсулой фон дер Ляйен, чем с Макроном. Мне кажется, КНР тут скорее выступает за широкую автономность ЕС от США", – поясняет эксперт.

Он также думает, что Китай давно решил не склонять Россию к переговорам, а выждать момент, чтобы затем подключиться к мирному процессу, когда он начнется.

"Поэтому Макрон вряд ли убеждал Си здесь и сейчас остановить войну. Пекин не может этого сделать, у него нет таких инструментов, – отмечает Илия Куса. – Мне кажется, поездка Макрона была нацелена на возрождение образа Франции как лидера Европы, способного говорить от имени ЕС и решать мировые дела. Кроме того, Макрон в ходе визита продвигал и чисто национальные интересы Франции, например, договорившись открыть завод по сборке самолетов Airbus в Китае".

Сам по себе визит, по мнению эксперта, пока не создает никаких смыслов в ракурсе войны Украины и РФ. Это, акцентирует он, скорее попытка нащупать общие позиции в вопросе мирных переговоров, когда они начнутся в перспективе.

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