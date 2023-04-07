logo

BTC/USD

27959.51

ETH/USD

1861.00

LTC/USD

90.67

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СМИ узнали, в чем убеждал Макрона Си Цзиньпин во время личной встречи
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, в чем убеждал Макрона Си Цзиньпин во время личной встречи

По словам западных экспертов, тонкое дипломатическое наступление Китая базируется исключительно на противостоянии со Штатами

сегодня, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин уговаривает Францию "противодействовать" США, объездившись с Китаем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

СМИ узнали, в чем убеждал Макрона Си Цзиньпин во время личной встречи

Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По информации издания, президент Франции Макрон отправился в Китай с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они имели встречу с главной КНР Си Цзиньпином, пытаясь убедить Китай в отношении того, чтобы надавить на Кремль в отношении завершения войны в Украине, но не смогли добиться каких-либо публичных изменений в позиции Си. Тем не менее, Макрону была предоставлена полная красная ковровая дорожка и масса внимания.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Си Цзиньпин необычайно щедро встретил президента Франции Эммануэля Макрона в ходе государственного визита, что некоторые аналитики рассматривают как признак растущего наступления Пекина, направленного на то, чтобы привлечь ключевых союзников в Европейском Союзе для противодействия США.

В материале говорится, что по мнению дипломатов, Пекин ищет поддержки против того, что Си назвал "всесторонним сдерживанием, окружением и подавлением" со стороны США.

"Все китайские внешнеполитические наступательные действия имеют в основе американо-китайские отношения… поэтому они будут пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США", — сказал профессор китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае заявили, что уже ведут диалог с Москвой и Киевом относительно "конфликта в Украине".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/with-lavish-treatment-macron-chinas-xi-woos-france-counter-us-2023-04-07/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!