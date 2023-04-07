СМИ узнали, в чем убеждал Макрона Си Цзиньпин во время личной встречи

Глава КНР Си Цзиньпин уговаривает Францию "противодействовать" США, объездившись с Китаем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По информации издания, президент Франции Макрон отправился в Китай с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они имели встречу с главной КНР Си Цзиньпином, пытаясь убедить Китай в отношении того, чтобы надавить на Кремль в отношении завершения войны в Украине, но не смогли добиться каких-либо публичных изменений в позиции Си. Тем не менее, Макрону была предоставлена полная красная ковровая дорожка и масса внимания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Си Цзиньпин необычайно щедро встретил президента Франции Эммануэля Макрона в ходе государственного визита, что некоторые аналитики рассматривают как признак растущего наступления Пекина, направленного на то, чтобы привлечь ключевых союзников в Европейском Союзе для противодействия США.

В материале говорится, что по мнению дипломатов, Пекин ищет поддержки против того, что Си назвал "всесторонним сдерживанием, окружением и подавлением" со стороны США.

"Все китайские внешнеполитические наступательные действия имеют в основе американо-китайские отношения… поэтому они будут пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США", — сказал профессор китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае заявили, что уже ведут диалог с Москвой и Киевом относительно "конфликта в Украине".



