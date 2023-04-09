Из-за чего обострилось противостояния США-КНР – почему ЕС не готов идти на поляризацию с Китаем

После состоявшейся в США встречи спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, Китайская Народная Республика (КНР), критиковавшая такие действия, начала военные учения вокруг Тайваня. В свою очередь, в США заявили, что готовы отправить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР. О чем говорит данное обострение, развернувшееся на фоне визитов представителей ЕС в КНР? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Китай и Тайвань. Фото: из открытых источников

Сейчас нет некого окна возможностей для нормализации американо-китайских отношений

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко уверен, что всё происходящее свидетельствует о нарастании противостояния между США и КНР.

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"Но заявления, которые прозвучали, вполне традиционны. Пекин должен был отреагировать на визит руководства Тайваня в Штаты, а те – на китайские учения и заявления. Особенно, что США входят в электоральный цикл, готовясь к президентским выборам, намеченным на ноября 2024-го. На фоне того, что республиканцы критикуют правящую Демократическую партию за недостаточное внимание к "китайской проблеме", со стороны республиканца Маккартни и звучат соответствующие предупреждения Пекину. Меседжи в подобном стиле периодически озвучиваются и со стороны Белого дома. Особые отношения, которые есть между США и Тайванем, это вполне подразумевают", – поясняет эксперт.

В то же время, он уверен, что Вашингтон и Пекин сейчас не против какого-то диалога, способствующего нормализации отношений.

И сейчас, к сожалению, нет некого окна возможностей для нормализации американо-китайских отношений. Зато есть много разговоров визитах представителей ЕС в Китай. Но тому же Макрону не удалось добиться чего-то вразумительного, в том числе – более жесткой реакции КНР на то, что творит РФ. Более того, появилась информация, что Си склонил Макрона к более прохладным отношениям ЕС к США В итоге, похоже, никому ничего не удалось. И сейчас мы имеем достаточно напряженные отношения между Китаем и Западом. При готовности обеих сторон, как это не парадоксально, выходить на какую-то нормализацию", – отмечает эксперт. "Напомню, что в феврале готовился визит главы Госдепа США – Блинкена – в Китай. Но его отменили после того, как над Штатами был обнаружен, а потом и сбит китайский воздушный шар, предположительно, собиравший разведданные

Он напоминает, что со стороны Украины было заявление президента Зеленского о готовности (и необходимости) разговаривать с руководством Китая. А стороны КНР – заверения, что в обозримом будущем такие переговоры состояться.

"Когда это случится, нам важно делать акценты на первом пункте китайского мирного плана – о важности соблюдения территориальной целостности и суверенитета", – уверен Игорь Петренко.

Предостерегающие заявления, звучащие сейчас со стороны США в адрес КНР касательно Тайваня, это скорее правило, нежели исключение

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким мнением:

С Макроном прибыло большое количество представителей французского бизнеса. В том числе – представители авиастроительной компании Airbus, которые укрепляют связи с КНР. Получается, ЕС фактически признал свою определенную зависимость от Китая, предпочитая углублять с ним взаимовыгодное экономическое сотрудничество. При этом сдерживая Пекин от поставок вооружений или продукции двойного назначения в РФ". "На уходящей неделе в Китай совершили визит президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

То есть, поясняет эксперт, Европа не идет на поляризацию отношений с Китаем, тогда как у США явно имеется такая поляризация. Это прописано даже в соответствующих стратегиях, где КНР воспринимается Штатами как главный геополитический противник во всех смыслах, включая идеологическую борьбу между демократией (которую олицетворяют США) и автократией (своеобразными символами которой являются Китай и Россия).

"В этом смысле предостерегающие заявления, звучащие сейчас со стороны США в адрес КНР касательно Тайваня, это скорее правило, нежели исключение. Как говорило демократическое большинство в нижней палате Конгресса, так сейчас говорит и республиканское. Независимо от того, кто у власти в той или иной палате или в Белом доме, КНР в последние лет 10-15 является главным стратегическим противником США. И те же китайские учения вблизи Тайваня ничего кардинально тут не изменят", – констатирует Екатерина Одарченко.

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