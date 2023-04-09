Атаки дронами и ракетами по украинской энергосистеме: как лучше подготовить новый отопительный сезон

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Кравцев Сергей
В компании "Укрэнерго" сообщили, что российский агрессор выпустил с октября прошлого года 1200 ракет и дронов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. К сожалению, более 250 ракет и дронов попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей (около 80% из них уже возвращено в работу). Повреждения той или иной степени получили все украинские тепловые и гидроэлектростанции. О чем говорят озвученные данные? Какие основные потребности при подготовке к новому отопительному сезону? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб подчеркивает, что в результате массированных ракетных обстрелов и ударов дронами по нашим энергетическим объектам, россиянам удалось повредить половину объектов критической инфраструктуры, 50 подстанций разного класса напряжения и более полусотни высоковольтных линий.
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Очевидно, продолжает Виктория Гриб, что подготовку к следующему отопительному сезону следует начинать безотлагательно. В первую очередь, по ее мнению, необходимо восстановить генерирующие и трансформаторные мощности, которые были повреждены в результате обстрелов.
Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин рассуждает так:
По мнению эксперта, новые решения должны использовать принцип когенерации (процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии; способ выработки электроэнергии, при котором полезно используется тепло, высвобождающееся в процессе выработки электроэнергии; тем самым достигается очень высокая эффективность использования энергии, содержащейся в топливе), а не латать дыры в котлах с КПД на уровне буржуйки.
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