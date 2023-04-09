Атаки дронами и ракетами по украинской энергосистеме: как лучше подготовить новый отопительный сезон

В компании "Укрэнерго" сообщили, что российский агрессор выпустил с октября прошлого года 1200 ракет и дронов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. К сожалению, более 250 ракет и дронов попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей (около 80% из них уже возвращено в работу). Повреждения той или иной степени получили все украинские тепловые и гидроэлектростанции. О чем говорят озвученные данные? Какие основные потребности при подготовке к новому отопительному сезону? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Из-за ракетного террора энергетические компании понесли катастрофический ущерб

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб подчеркивает, что в результате массированных ракетных обстрелов и ударов дронами по нашим энергетическим объектам, россиянам удалось повредить половину объектов критической инфраструктуры, 50 подстанций разного класса напряжения и более полусотни высоковольтных линий.

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"И хотя замысел оккупантов – погрузить Украину в темноту – провалился, не стоит надеяться, что они от него отказались. К сожалению, агрессор может вернуться к серийным ударам по критической инфраструктуре в любой момент", – акцентирует нардеп.

Очевидно, продолжает Виктория Гриб, что подготовку к следующему отопительному сезону следует начинать безотлагательно. В первую очередь, по ее мнению, необходимо восстановить генерирующие и трансформаторные мощности, которые были повреждены в результате обстрелов.

"Украина может быть под большим риском без маневровых мощностей, поэтому стоит позаботиться о тепловой генерации. Разумно переизбыток электроэнергии направлять на экспорт в страны ЕС, а доходы от продажи электроэнергии направить для восстановления энергосистемы. Следует продолжать внедрение энергоэффективных мер, наполнить газовые хранилища, обратить внимание на европейский опыт создания Фонда снижения энергетической уязвимости, который позволил бы предложить компенсацию по счетам уязвимым домохозяйствам, – рассказывает эксперт. – Из-за ракетного террора энергетические компании понесли катастрофический ущерб. Помочь им как можно быстрее восстановиться и подготовиться к новому отопительному сезону – наша приоритетная задача".

Новые решения должны использовать принцип когенерации, а не латать дыры в котлах с КПД на уровне буржуйки

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин рассуждает так:

"Озвученные данные говорят о том, что подготовка к следующему отопительному сезону будет стоить больших финансов и трудовых затрат. При этом, надо, по возможности, уже сейчас проводить переход на новые технические решения, основанные на уходе от высокой централизации генерации. Особенно в вопросах теплоснабжения".

По мнению эксперта, новые решения должны использовать принцип когенерации (процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии; способ выработки электроэнергии, при котором полезно используется тепло, высвобождающееся в процессе выработки электроэнергии; тем самым достигается очень высокая эффективность использования энергии, содержащейся в топливе), а не латать дыры в котлах с КПД на уровне буржуйки.

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