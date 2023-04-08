Стало известно, сколько ракет РФ выпустила по энергосистеме Украины: число шокирует

1200 ракет и дронов выпустили по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины российские военные за полгода, с начала октября 2022 года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные компании "Укрэнерго".

Українська енергосистема витримала російський удар

Более 250 ракет и дронов, по данным "Укрэнерго", попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей. Все тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения той или иной степени. На данный момент примерно 80% поврежденной магистральной сети, как сообщается, уже возвращено в работу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В компании называют минувший отопительный сезон самым тяжелым в истории украинской энергосистемы.

"Ни одна европейская энергосистема не подвергалась столь масштабной попытке уничтожения, — отмечают в "Укрэнерго". - Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону".

Только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго", по оценкам ООН и Мирового банка, в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

Тем временем, оккупанты построили огромный окоп — где он находится.

ВСУ установили шесть тысяч противотанковых мин — где именно и зачем.

А США заявили о решительной поддержке Тайваня — на что они готовы пойти.

"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", — сказал конгрессмен.





