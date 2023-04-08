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Стало известно, сколько ракет РФ выпустила по энергосистеме Украины: число шокирует

Военные преступления страны-агрессора

сегодня, 20:09
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Автор:

Константин Куликов

1200 ракет и дронов выпустили по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины российские военные за полгода, с начала октября 2022 года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные компании "Укрэнерго".

Стало известно, сколько ракет РФ выпустила по энергосистеме Украины: число шокирует

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Более 250 ракет и дронов, по данным "Укрэнерго", попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей. Все тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения той или иной степени. На данный момент примерно 80% поврежденной магистральной сети, как сообщается, уже возвращено в работу.


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В компании называют минувший отопительный сезон самым тяжелым в истории украинской энергосистемы. 

"Ни одна европейская энергосистема не подвергалась столь масштабной попытке уничтожения, — отмечают в "Укрэнерго". - Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону".

Только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго", по оценкам ООН и Мирового банка, в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

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