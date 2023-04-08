ВСУ установили шесть тысяч противотанковых мин: где именно и зачем

На севере Украины, в областях, граничащих с Беларусью и Россией, происходит наращивание системы инженерных ограждений. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

ЗСУ нарощують систему інженерних загороджень. Фото - Відділ зв'язків з громадськістю КОС ЗСУ

"Обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая, — заявляет Сергей Наев. — Наши воины ее вполне используют для укрепления оборонных рубежей и позиций".

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"Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты и т.д. Только на этой неделе инженерными подразделениями обустроены несколько десятков минных полей с использованием более 6 тысяч противотанковых мин", — говорит генерал-лейтенант.- Прорыто более 7 тысяч метров противотанковых рвов и траншей".



Как отмечают в отделе по связям с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины, все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач нашими воинами. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия.

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