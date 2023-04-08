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Оккупанты построили огромный окоп: где он находится

Рашисты готовятся к возможному украинскому контрнаступлению

сегодня, 18:30
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Автор:

Константин Куликов

На оккупированной Россией территории Запорожской области противник соорудил огромный окоп, общая протяженность которого более 70 километров. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра журналистских расследований.

Оккупанты построили огромный окоп: где он находится

Супутникові знімки величезних шанців

По данным расследователей, протяженность окопа сравнима с расстоянием от Херсона до Николаева. Крайние точки этого укрепления размещаются на западе, в окрестностях села Семеновка Мелитопольского района, и на востоке — в поле за селом Мариновка Приморского района.


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Согласно анализу спутниковых снимков, к строительству 70-километровой линии обороны оккупанты приступили еще в сентябре 2022 года. Завершили рыть траншеи — 18 октября.

"Это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км) и примерное расстояние, например, от Херсона до Николаева или от Вены до Братиславы", — говорят аналитики.

Окопы сооружаются разнорабочими из Средней Азии, которые работают на строительстве российских фортификационных укреплений вахтами.

По всей видимости, задача этого и других укреплений, возводимых рашистами, сдержать возможный удар украинских Сил обороны в направлении Крыма. 

Накануне Украина, устами спикера МИД, в очередной раз отвергла предложение поторговаться с Россией, уступив ей Крым. 

Тем временем, на самом полуострове возводят также фортификационные укрепления, а в Севастополе прозвучал взрыв.

"В Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент", — пишет "Крым.Реалии". 

Кроме того,  появились новости о взрывах в Феодосии. Звуки взрывов якобы слышали в нескольких районах, в частности, на Симферопольском шоссе, улицах Гарнаева, Дружбы и Одесской, в расположенном в 20 километрах от Феодосии Старом Крыму. 



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