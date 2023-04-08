В Севастополе прогремел сильный взрыв

В Крыму сегодня с самого утра тревожно. Сначала появились новости о взрывах в Феодосии. А теперь появилась информация о сильном взрыве в Севастополе, который очень напоминает артиллерийский взрыв. Как передает издание "Комментарии", об этом пишут "Крым. Реалии".

Взрыв в Севастополе. Фото: Getty Images

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент", — пишет издание.

В настоящее время другие подробности взрыва не раскрываются.

Стоит отметить, сегодня звуки взрывов якобы слышали в нескольких районах Феодосии, в частности, на Симферопольском шоссе, улицах Гарнаева, Дружбы и Одесской, в расположенном в 20 километрах от Феодосии Старом Крыму. Также некоторые утверждают, что виден столб дыма, из-за взрывов сработали сигнализации на автомобилях.

Так называемый советник главы полуострова Олег Крючков утверждает, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты. По его утверждениям, обломки упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена намекнули – что должен учесть президент Украины Зеленский перед принятием решения об освобождении Крыма.

Также издание "Комментарии" сообщало — с начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



