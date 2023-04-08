ПВО оккупантов не справилась: что известно о «хлопках» в оккупированном Крыму

Сегодня в аннексированном Крыму, где Россия создала сеть траншей и заграждений для обороны, прозвучали взрывы, сообщают российские пропагандисты и "чиновники". Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, около 11 часов было слышно "два хлопка" в районе Феодосии.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Звуки взрывов якобы слышали на нескольких районах города, в частности, на Симферопольском шоссе, улицах Гарнаева, Дружбы и Одесской, в расположенном в 20 километрах от Феодосии Старом Крыму. Также некоторые утверждают, что виден столб дыма, из-за взрывов сработали сигнализации на автомобилях.

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Так называемый советник главы полуострова Олег Крючков утверждает, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты. По его утверждениям, обломки упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет.

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Также издание "Комментарии" сообщало — с начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



