Увеличились ли шансы на деоккупацию Крыма – почему эта тема может стать ключевой на переговорах

С начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крым. Фото: из открытых источников

Имея запас определенных ракет, мы можем оккупантам устроить повторение Антоновского моста

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук отмечает, что в Крыму оккупанты не только массово роют окопы и серьезно истерят. Там участились случаи "бавовны".

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"Недавно знатно прилетело возле Армянска. Красиво было… Ну, а актуализация темы Крыма дает понять, что он очень скоро станет нестабильной зоной. Со всеми вытекающими, – акцентирует эксперт. – Ведь, по сути, Крым – это своеобразный главный бриллиант в короне путинской империи. И его потеря будет сродни потери этого самого бриллианта".

При этом Крым, при нашем выходе на его админграницы, при деоккупации побережья Азовского моря ВСУ, россиянам будет очень трудно удерживать, считает Михаил Макарук.

"Имея запас определенных ракет, мы можем оккупантам устроить повторение Антоновского моста (вел через Днепр к Херсону, был приведен украинскими Силами обороны в негодность, вынудив противника в итоге бежать из Херсона), но уже в случае с Крымским (Керченским) мостом. Чинить который – та еще головная боль. Особенно, если удары будут постоянными. А бить нам есть чем. Переправлять же грузы с помощью паромов – это значительно уменьшить их объемы, а также зависеть от погоды. Да, есть крымские порты. Но у нас есть ракеты, которые способны туда достать", – подчеркивает эксперт.

И самое главное – остро встанет вопрос дееспособности Черноморского флота РФ, прогнозирует Михаил Макарук. Как его надводной части, так и подводной (подлодки особо уязвимы, когда находятся в местах базирования и при загрузке ракет), а также наземной (войска береговой охраны, складов, арсеналов).

Пока есть возможность договориться с Кремлем отвести войска хотя бы на позиции до 24 февраля 2022-го, ее будут использовать

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

идут на беспрецедентное в новой истории распространение ядерного оружия (в ту же Беларусь) и так далее", – считает эксперт. "В ожидании украинского контрнаступления идет активная подготовка. В том числе – информационная. Ведь информация в стиле "как ВСУ будут деоккупировать Крым" – это еще и психологическое давление на врага. Если деоккупация материковой части Украины, включая сухопутный коридор в Крым, даже не обсуждается – мы будем это делать, так или иначе, то битва непосредственно в АРК пока под вопросом. Понятно, что для Путина – это "красная линия", окончательный крах. И поэтому так истерически россияне в последнее время требуют переговоров, в том числе, через своих сателлитов (как тот же Лукашенко),

По его словам, те же сегодняшние встречи Путина с гауляйтерами Сальдо (как бы управляющим Херсонщиной), Балицким (как бы управляющим Запорожчиной) – весьма показательны. Он фактически дал понять, что вряд ли удастся захватить облцентры, вряд ли получится куда-то продвинуться. Тут бы удержать то, что есть... Потом и разговоры о скорейшем вывозе украинского зерна и так далее.

"Ну, а шум вокруг деоккупации Крыма идет с прошлого года. Главком ВСУ генерал Залужный еще до нашего сентябрьского наступления-2022 написал статью по поводу полуострова, дав понять, что куда сложнее будет нам вернуть Донбасс, нежели АРК. Ведь если разрушить логистику, Крым превращается из полуострова в остров. Со всеми вытекающими. Исторический опыт (борьбы той же совесткой власти против Врангеля) говорит о том, что "вынести" из Крыма тех, кто там окопался – цель вполне реальная", – отмечает Алексей Голобуцкий.

По его словам, как будет ситуация развиваться в нашем случае, зависит, прежде всего, от результатов нашего весенне-летнего наступления.

(чтобы тот давил на РФ), давая понять – если ВСУ начнут наступать, они могут зайти куда дальше тех условных линий, что были на период до широкомасштабного российского вторжения. И наши, понятно, закинули такую же удочку. Мол, сперва проведем контрнаступление, освободим территории, потом – переговоры. Однако пока есть возможность договориться с Кремлем отвести войска хотя бы на позиции до 24 февраля 2022-го, ее будут использовать, – уверен эксперт. – Это, по идее, могло бы устроить Запад, Китай, саму Россию и Украину (учитывая, что мы понесем серьезные потери во время контрнаступления, чего можно избежать, если РФ проявит "жест доброй воли", как было с тем же Херсоном). Думаю, общество это поймет". "Есть, похоже, некий дедлайн (конец весны – начало лета), когда оно должно начаться. И успех может развиваться примерно до октября. Завися от многих составляющих, включая погоду, поддержку со стороны Запада, внутреннюю ситуацию в РФ и так далее. Не случайно сейчас Запад давит на Россию, а теперь и на Китай

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