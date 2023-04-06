Путин и коллаборанты обсудили, как вывозить украинское зерно

Сегодня российский диктатор Владимир Путин встретился с руководителями российских оккупационных администраций, созданных на территории Украины — главой так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным, главарем так называемой "ЛНР" Леонидом Пасечником, главами оккупационной администрации Херсонской области Владимиром Сальдо и оккупированного Запорожского региона Евгением Балицким. Об этом сообщают "Комментарии".

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Темой обсуждения с последним, судя по обнародованным российскими пропагандистами видео, стал вывоз украинского зерна с оккупированной территории Запорожской области. По словам Балицкого, они планируют вывезти миллион тонн зерновых. Для этого он попросил помощи у министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, сына главы Совбеза РФ Николая Патрушева. По словам коллаборанта, по его просьбе было выделено 600 товарных вагонов для вывоза зерна.

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"Вагоны получаем — процесс идет", — доложил Путину коллаборант Евгений Балицкий, бывший депутат Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока".



Кроме того, все коллаборанты поднимали вопрос об усилении "контрбатарейной борьбы" для противодействия украинской артиллерии.

Между тем, буквально этой ночью в Мелитополе, выполняющем роль административного центра для созданной оккупантами "Запорожской области", происходила очередная "бавовна".

По словам самих коллаборантов, контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент. Артналеты украинских защитников они называют "прощупыванием" основного направления удара.

Напомним, что еще вчера Путин проводил заседание Совбеза РФ, где, накануне ожидаемого украинского контрнаступления, обсуждалось состояние оккупированных Россией территорий. В частности, для противодействия украинскому партизанскому движению Путин призвал российских силовиков к более жестоким репрессиям.



