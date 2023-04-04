Паутина окопов демонстрирует, что Россия боится потерять Крым (ФОТО)

Россия незаконно аннексированный полуостров в 2014 году превратила в один из самых укрепленных районов в зоне боевых действий, говорится на страницах The Washington Post, пишут "Комментарии".

Россия построила многокилометровые укрепления

После недель раскопок территория Крыма чуть ли не вся окутана сложной системой траншей, простирающихся на несколько миль. Проходы вырезаны в земле под углами, чтобы придать солдатам больший диапазон огня. Рядом расположены другие укрепления, включая глубокие рвы, предназначенные для удержания танков и тяжелой техники.

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Спутниковые изображения, предоставленные The Washington Post компанией Maxar, коммерческой космической компанией, показывают, что Россия построила десятки подобных оборонительных сооружений.

"Российские военные, видимо, понимают, что в ближайшее время Крым придется защищать", — считает российский военный аналитик Ян Матвеев.

Оборона быстро выросла накануне весеннего наступления Украины. Всего через несколько недель Россия построила милые укрепления вблизи Витино, города на западном побережье Крыма — хотя аналитики говорят, что десантное нападение маловероятно.

РФ использует советское время траншейные машины, копающие со скоростью полмили в час, даже когда земля замерзла. Также использует рабочую силу.

"Российские онлайн-объявления вакансий искали строителей для обустройства траншей в Крыму из дерева и бетона за оплату более 90 долларов в день — завидную зарплату", — пишет издание.

Спутниковые снимки показывают, что некоторые препятствия в Крыму были построены в считанные дни.

"География региона создает большие затруднения как для Украины, так и для России. Крым соединен с материковой Украиной узким болотистым проходом, который мог бы остановить наступление. Но его близость к фронту может оказаться опасной для российской оккупации, изолируя ее силы и поставив их в зону легкой досягаемости украинского оружия", — информирует The Washington Post.





Хотя Россия построила оборону где-нибудь, масштабы в Крыму выделяются. Спутниковые снимки показывают, что многие оборонительные сооружения России были построены вдоль водоемов, добавляя дополнительное препятствие потенциальному наземному наступлению Украины.

"Для Путина Крым – просто священная корова, – сказал российский военный аналитик Матвеев. – Если что-то произойдет, войска будут немедленно направлены на эту линию обороны".

Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины, финансируемого правительством научно-исследовательского института в Киеве, утверждает, что размер укреплений является "лучшим показателем" опасений России.





Но некоторые западные чиновники озабочены тем, что прямая борьба за Крым может привести к опасной эскалации. Высокопоставленные российские чиновники, включая бывшего президента Дмитрия Медведева, намекали, что Москва будет использовать ядерное оружие для защиты Крыма.













Напомним, "Комментарии" писали, что ядерное оружие Кремль уже разместил в Калининграде, а возможно и в Крыму Союзникам следует осмыслить ядерные угрозы со стороны РФ и более энергично помогать Украине.

Читайте на сайте "Комментарии" — в Крыму активизировалось партизанское движение против оккупантов.