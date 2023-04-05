Подоляк рассказал, когда Украина сможет вернуть Крым

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Белоокая Ира
Россия не имеет достаточно ресурсов, чтобы удержать Крым, Донецк и Луганск. Итак, в Офисе Президента Украины уверяют, что полуостров может стать снова украинским за короткий срок. Речь идет о 5-7 месяцах, отмечает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишут "Комментарии".
Через сколько времени Крым снова станет украинским
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По мнению Подоляка, воевать украинцам придется, пока не будет освобождена вся территория нашего государства. Ведь эта борьба – за право существования всего демократического мира.
И только после того, как Россия выведет своих военных с территории нашего государства, в том числе и с оккупированных территорий, тогда Крым может стать предметом переговоров, только тогда можно будет говорить о гарантиях безопасности.
Более того, как добавляет Подоляк, 2023 же будет тяжелым для полуострова.
"Нам придется все это сломать. Вот все "русское движение, русские партии, за русь" и так далее..." — добавил Подоляк.
По его словам, там живут бандитские группировки, оккупационные военные, и власть. Однако нужно делать все возможное, чтобы их выгнать и посадить виновных, подытожил Подоляк.
Напомним, "Комментарии" писали, готова ли Украина начинать возвращение Крыма – понимают ли обреченность ситуации в РФ. Сейчас о возвращении Крыма в Украину, да еще и военным путем, говорят как о реальной, практической, вполне возможной истории.
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