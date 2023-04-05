В Главном управлении разведки поблагодарили крымчан: За что

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного Россией украинского Крыма, пишут "Комментарии".



В ГУР Минобороны Украины обратились к жителям временно оккупированного Крыма

"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов! – говорится в первых строчках обращения. — Решительность военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу Победу!"

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Разведчики просят и дальше крымчан сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

• пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

• складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

• точек размещения, хранения и ремонта военной техники;

• мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);

• штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

• мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, "Комментарии" писали, что у России нет достаточно ресурсов , чтобы удержать Крым, Донецк и Луганск. Итак, в Офисе Президента Украины уверяют, что оккупированный полуостров может стать снова украинским за короткий срок. Речь идет о 5-7 месяцах.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Правительство актуализировало Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма . Всего план включает 127 актуализированных мер восстановления полуострова.

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