Военное сотрудничество усиливается: о чем шла речь на встрече Путина с министром обороны Китая

Российский диктатор Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Также итоги переговоров были озвучены российскими пропагандистскими СМИ, включая "ТАСС".

Путин встретился с министром обороны Китая. Фото: из открытых источников

Сообщается, что во время встречи Путин заявил, что недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина в РФ прошел очень продуктивно, а отношения РФ и Китая хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.

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"Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений, в экономике, социальной, культурной и образовательной отрасли и по линии военных ведомств", – отметил президент РФ.

Путин отметил, что Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения. По его словам, военное сотрудничество РФ и Китая – одно из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран.

Министр обороны КНР в свою очередь заявил, что сотрудничество Китая и России развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности.

"В последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной", — отметил глава Минобороны КНР.

Ли Шанфу подчеркнул, что Россия стала первой страной его посещения после того, как он был назначен на должность министра обороны Китая.

"Это мой первый зарубежный визит, я специально выбрал для этого Россию, для того чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", — сказал он.

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