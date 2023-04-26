Почему все же состоялись телефонные переговоры Зеленского и Цзиньпина – какие от них ожидания

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с руководителем Китайской Народной Республики – Си Цзиньпином. Украинский лидер высказал уверенность, что данный разговор (первый с начала широкомасштабной войны РФ против нашей страны), а также назначение посла Украины в КНР (им стал Павел Рябикин, ранее занимавший должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины) даст мощный толчок развитию двухсторонних отношений. Известно также, что Китай направит своих спецпредставителей в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию войны. Почему ранее была столь длительная пауза в отношениях Украины и Китая? Какие ожидания от данных переговоров – возможны ли реальные подвижки в процессе прекращения российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Факт разговора между Зеленским и Си не приведет к каким-то кардинальным изменениям китайской политики относительно войны РФ против Украины

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

поскольку Пекин сейчас надеется усилить влияние Парижа в Европе в противовес США. Еще одним фактором, ускорившим общение Си с Зеленским, стало скандальное интервью китайского посла в Париже Роль Китая, как потенциального посредника и миротворца была поставлена под сомнение, в том числе и в Украине, поэтому Си пришлось спасать ситуацию демонстративным контактом с Киевом". "Я считаю, что этот разговор стал возможным благодаря давлению европейских государств, и прежде всего, Франции

По мнению эксперта, ранее Пекин затягивал со сроками этого разговора, надеясь, что ситуация на фронте станет более благоприятной для Москвы – и Киев будет более сговорчивым в плане реализации "мирного плана" Китая. Си, поясняет Сергей Гармаш, ждал сигнала от Украины, что она готова рассматривать его план и принимает его посредничество. Однако такого сигнала не было, а соответственно не было и "конструктивной", по мнению Пекина, почвы для разговора.

"На мой взгляд, факт разговора между Зеленским и Си не приведет к каким-то кардинальным изменениям китайской политики относительно войны РФ против Украины. Китай – авторитарное государство, открытый враг США. И он будет поддерживать такого же автократа и антиамериканиста Путина, а не демократическое правительство, проамериканской Украины. Это лишь дипломатия. Цели Пекина и его заинтересованность в этой войне не изменились, – поясняет эксперт. – Но в целом, факт такого разговора оцениваю положительно. Противнику, условно говоря, пришлось принять вызов и вступить в игру на нашем поле, так что дальше нам легче будет с ним взаимодействовать и влиять на него".

Есть надежды, что этот разговор Зеленского и Си Цзиньпина станет отправной точкой для выстраивания реально партнерских отношений

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера обращает внимание, что в украино-китайских отношениях имеется немало подводных камней. И было бы замечательно, если бы мы сумели навести мосты там, где те ранее были разрушены.

"К сожалению, наши взаимоотношения с КНР в последние десятилетия складывались непросто – в связи с украинскими обязательствами по возврату кредитов (зерновых и продуктовых). До 2027 года нам еще 1,5 млрд долларов нужно вернуть. Плюс – имела место нашумевшая история с "Мотор Сичью", – напоминает эксперт. – Надеюсь, что руководство Китая найдет возможность сохранить нейтральную позицию и не встать на сторону агрессора. Не будет особо помогать РФ, даже через посредников".

Сергей Магера акцентирует, что нам важно выстроить нормальные, взаимовыгодные отношения с Китаем, которые не строились бы исключительно на кредитовании Украины, как было ранее. Чтобы мы не стали сырьевым придатком, а имели возможность экспортировать в КНР продукцию с большой добавочной стоимостью.

"Есть определенные надежды, что этот разговор Зеленского и Си Цзиньпина станет отправной точкой для выстраивания таких взаимовыгодных, реально партнерских отношений. И что мы стали ближе к справедливому миру", – отмечает нардеп.

Ну, а то, что так долго не назначался украинский посол в Китае, он связывает с кадровыми сложностями украинской власти после 2019 года. Поспешные кадровые решения, акцентирует Сергей Магера, уже не раз приводили не к лучшим результатам.

Читайте также на портале "Комментарии" — после разговора с Си Цзиньпином президент Украины Владимир Зеленский уже принял первое важное решение.



