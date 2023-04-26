Почему все же состоялись телефонные переговоры Зеленского и Цзиньпина – какие от них ожидания

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с руководителем Китайской Народной Республики – Си Цзиньпином. Украинский лидер высказал уверенность, что данный разговор (первый с начала широкомасштабной войны РФ против нашей страны), а также назначение посла Украины в КНР (им стал Павел Рябикин, ранее занимавший должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины) даст мощный толчок развитию двухсторонних отношений. Известно также, что Китай направит своих спецпредставителей в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию войны. Почему ранее была столь длительная пауза в отношениях Украины и Китая? Какие ожидания от данных переговоров – возможны ли реальные подвижки в процессе прекращения российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Зеленский и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:
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По мнению эксперта, ранее Пекин затягивал со сроками этого разговора, надеясь, что ситуация на фронте станет более благоприятной для Москвы – и Киев будет более сговорчивым в плане реализации "мирного плана" Китая. Си, поясняет Сергей Гармаш, ждал сигнала от Украины, что она готова рассматривать его план и принимает его посредничество. Однако такого сигнала не было, а соответственно не было и "конструктивной", по мнению Пекина, почвы для разговора.
Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера обращает внимание, что в украино-китайских отношениях имеется немало подводных камней. И было бы замечательно, если бы мы сумели навести мосты там, где те ранее были разрушены.
Сергей Магера акцентирует, что нам важно выстроить нормальные, взаимовыгодные отношения с Китаем, которые не строились бы исключительно на кредитовании Украины, как было ранее. Чтобы мы не стали сырьевым придатком, а имели возможность экспортировать в КНР продукцию с большой добавочной стоимостью.
Ну, а то, что так долго не назначался украинский посол в Китае, он связывает с кадровыми сложностями украинской власти после 2019 года. Поспешные кадровые решения, акцентирует Сергей Магера, уже не раз приводили не к лучшим результатам.
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