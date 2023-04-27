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Россия в очередной раз остановила зерновой коридор: в ВСУ сделали заявление

Страна-агрессор всеми возможными способами пытается сорвать экспорт украинского зерна

27 апреля 2023, 08:27 comments4661
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Автор:

Кравцев Сергей

Представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы по вопросам экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Россия в очередной раз остановила зерновой коридор: в ВСУ сделали заявление

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Из-за действий россиян в Стамбуле четыре судна, в том числе судно AKDENIZ-M, которое зафрахтовано Всемирной Продовольственной Программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный, и вынуждены ждать согласования их прохода дополнительное время.


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Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

Кроме того, в интернете стала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-Морскими Силами ВСУ движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Большой Одессы.

"Подчеркиваем, что Украина неуклонно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства", – говорится в сообщении.

По данным ООН, зерновым коридором из украинских портов по состоянию на 25 апреля отправлено 28,9 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, в том числе кукурузы – 14,5 млн тонн, пшеницы – 7,9 млн тонн, подсолнечного масла – 1,5 млн тонн. 

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Источник: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02nguTDzZF2VJmq8ixLRwBeTuq1eqvKc5WRqaQr7Pfaec9d7zZwEewFCVvuBoerqLml
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