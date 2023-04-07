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В Турции назвали российское условие для продления зернового коридора

Украина сообщила, что зерновая инициатива продлена на 120 дней, Россия заявила только о 60 днях и озвучивает свои условия.

сегодня, 12:45
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Автор:

Slava Kot

Министр МИД России Сергей Лавров совершил визит к своему коллеге Мевлюту Чавушоглу в Анкару. Там оба дипломата обсудили продолжение черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В Турции назвали российское условие для продления зернового коридора

Министр МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото из открытых источников

Руководитель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригласил Сергея Лаврова обсудить сроки продления "зернового коридора" для Украины. Во время совместной пресс-конференции Чавушоглу сообщил главное условие со стороны России, это необходимость снять ограничения и экспорт российского зерна и удобрений, с которым глава МИД Турции соглашается, чтобы иметь шансы на продление соглашения.


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Напомним, 18 марта зерновая инициатива была продолжена. По словам украинских дипломатов, срок действия нового соглашения составляет 120 дней. Однако Сергей Лавров отрицает такую информацию и заявил, что соглашение действует только 60 дней.

Россия жалуется, что новое соглашение не позволяет экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. А Украина требует включить в инициативу новые порты, кроме уже работающих трех. Кроме того, украинские дипломаты считают, что российские специалисты начали безосновательно дольше проверять корабли и таким образом уменьшают количество экспортируемого зерна и создают длинные очереди из лодок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин и коллаборанты обсудили, как вывозить украинское зерно.

Также "Комментарии" писал, что через украинское зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши. Украинское зерно создает конкуренцию на рынках Европы, критикуемых фермерами Польши и других стран.



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Источник: https://www.theguardian.com/
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