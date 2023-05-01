Подготовка к контрнаступлению завершена: о чем говорит заявление Резникова – что ожидать дальше

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резинкова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Один из факторов успеха контрнаступления является внезапность

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

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"Что касается контрнаступления и информационного сопровождения, мы должны понимать, что современная война происходит не только на поле боя. Это еще и экономическая, а также информационная сфера. То есть, контрнаступление – это не только военный фактор, но и еще и об информации, а также об экономике".

По словам эксперта, мы видим проведение различных информационно-психологических операций (ИПСО), которые осуществляются, в том числе, путем различных прогнозов, оценок, заявлений и так далее. И бьют, в том числе, по экономике противника.

"Между тем, один из факторов успеха контрнаступления является внезапность. Наступать в стиле итальянской варианта ограбления известного мультфильма "Ограбление по…", когда весь город знает, что Марио идет грабить банк – лишено смысла. Естественно, будут называться различные предпосылки для контрнаступления, оглашаться различные информационные параметры этого события, его маркеры. Всё – с целью напустить больше тумана, запутать противника", – поясняет Алексей Кущ.

Для того, чтобы собрать полный пазл ингредиентов, необходимых для успеха, нам нужно, акцентирует эксперт, чтобы закончили обучение украинские военные на европейских полигонах (а там, по разным данным, еще остаются тысячи наших защитников), чтобы мы получили весь необходимый комплект тяжелого вооружения, включая танки. Возможно, дождаться революционного решения партнеров по поводу предоставления Украине авиации. Усиливать систему ПВО.

"Ответом на контрнаступление ВСУ будет эскалация ракетных и авиационных ударов по украинским городам со стороны российского агрессора. И нам важно иметь больше возможностей для защиты своего неба, – подчеркивает Алексей Кущ. – Резюмируя: следует руководствоваться достаточно лаконичным ответом президента Украины Владимира Зеленского. Когда его спросили о контрнаступлении ВСУ, он просто сказал, что оно произойдет. Что Украина обязательно в нужное время будет деоккупировать все свои территории. А всё остальное следует воспринимать как необходимую информационно-психологическую игру, имеющую целью запутать противника".

Есть ощущение, что мы являемся свидетелями большой игры, основная цель которой – расфокусировать внимание оккупантов

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун обращает внимание, что контрнаступление как явление обросло в последнее время разными абстрактными представлениями.

"У некоторых создалось впечатление, что это некая магическая палочка-выручалочка, которая за условные месяц-неделю может привести к кардинальным переменам на поле боя и вернуть Украине чуть ли не все территории сразу. Частично такое восприятие было спровоцировано и самой украинской верхушкой. Народные депутаты, некоторые министры, представители других веток власти, а также ряд украинских (и не только) медиа разгоняли эту историю, формируя у людей завышенные ожидания от грядущего контрнаступления", – отмечает политолог.

Потому, продолжает он, Резников сейчас, с одной стороны, занимается тем, что успокаивает страсти, поясняя, что не бывает волшебных наступлений. И что это точно будет не одна операция, после которой уже можно будет говорить о бесповоротной Победе. Министр фактически пытается погасить информационный "пожар" вокруг контрнаступления. Дать понять людям, что оно планируется, но есть много факторов, которые следует учитывать. С другой стороны, отмечает Максим Джигун, подобные заявления свидетельствуют о том, что Украина активно пытается дезинформировать врага, максимально запутать его касательно того – когда, где и что и какими силами мы намерены предпринять.

"Если проследить заявления украинских властей последних четырех-пяти месяцев, видно, как много было разговоров по поводу того, что контрнаступление будет обязательно связано с Крымом. Об этом говорил и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, и представители Офиса президента, об этом то и дело заявляют украинские медиа. Почему-то навязывается (или не навязывается) идея удара именно на крымском направлении, – акцентирует политолог. – Хоть никто не станет так открыто говорить о том, куда мы именно направим основные силы. Возможно, всё это – тоже часть информационной завесы, чтобы в итоге пойти совсем с другого направления. Есть ощущение, что мы являемся свидетелями большой игры, основная цель которой – расфокусировать внимание оккупантов, не позволив до последнего понять, что именно планируют ВСУ".

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