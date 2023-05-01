Это финиш: Резников заинтриговал новым заявлением о контрнаступлении

В главном оборонном ведомстве страны не скрывают, что уже завершают подготовку к обещанному ранее контрнаступлению ВСУ. Естественно о точных сроках никто говорить не собирается, но о том, что подготовка украинской армии фактически вышла финишную прямую – не говорить нельзя. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Я не просто надеюсь, что верю в него. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы оно (Ред. – контрнаступление) было удачным. Потому что, если не будет уверенности у наших генералов, у нашего Генштаба: от главкома до командующих АТО ОСУ, соответствующих командующих видов родов, конечно, нет смысла идти. Все должно быть спланировано, продумано", — заявил Резников.

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Министр назвал три ключевых фактора для удачного контрнаступления: наличие вооружения, подготовленные и обученные защитники, знающие свой план, и обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.

"На сегодня мы выходим на эту "финишную прямую", когда можно сказать "да, все готово", а дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя, Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда", — отметил министр обороны Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – май начался для Украины с очередного ракетного обстрела со стороны РФ. Тем временем, продолжается подготовка к контрнаступательной операции ВСУ и чрезмерно активно обсуждение этого. Какие ожидания от майской ситуации на всех фронтах (военный, внешнеполитический) российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



