Это финиш: Резников заинтриговал новым заявлением о контрнаступлении

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Кравцев Сергей
В главном оборонном ведомстве страны не скрывают, что уже завершают подготовку к обещанному ранее контрнаступлению ВСУ. Естественно о точных сроках никто говорить не собирается, но о том, что подготовка украинской армии фактически вышла финишную прямую – не говорить нельзя. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
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Министр назвал три ключевых фактора для удачного контрнаступления: наличие вооружения, подготовленные и обученные защитники, знающие свой план, и обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.
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Также издание "Комментарии" сообщало – май начался для Украины с очередного ракетного обстрела со стороны РФ. Тем временем, продолжается подготовка к контрнаступательной операции ВСУ и чрезмерно активно обсуждение этого. Какие ожидания от майской ситуации на всех фронтах (военный, внешнеполитический) российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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