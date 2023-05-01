Россия снова атаковала Украину ракетами: как сработала ПВО

Как передает портал "Комментарии", в ночь на понедельник, 1 мая, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сигнал об опасности звучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Луганская область и временно оккупированный Крым "красные" на карте уже длительное время. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать оповещения об опасности.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

После сигнала о воздушной тревоге в ряде областей сообщалось о громких звуках. Пока информация с регионов обрабатывается в Киеве уже заявили, что украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.

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"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации, обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту-95МС)", — говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что войска РФ наносили удар комплексно – одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Данные уточняются.

По оперативным сведениям на данный момент – жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина прощается с апрелем и входит в май, полный надежд (в том числе в ракурсе грядущего контрнаступления ВСУ), а также традиционных угроз, связанных с российской агрессией. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего, предположительно, ожидать Украине на разных фронтах – собственном военном, финансово-экономическом, внутри- и внешнеполитическом.



