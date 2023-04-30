Прогноз на май для Украины: главные надежды и угрозы

Украина прощается с апрелем и входит в май, полный надежд (в том числе в ракурсе грядущего контрнаступления ВСУ), а также традиционных угроз, связанных с российской агрессией. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего, предположительно, ожидать Украине на разных фронтах – собственном военном, финансово-экономическом, внутри- и внешнеполитическом.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Всё будет связано с тем, что станет происходить на фронте

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

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"Понятно, что всё упирается в анонсируемое украинское контрнаступление. Но, когда, где и как – должны решать наш Генштаб, а также наиболее мощные международные партнеры. Любое контрнаступление – это всегда большие жертвы. И никто не даст гарантий, что оно будет успешным. Тут невозможно ничего просчитать и предугадать. Так что риски огромные".

Но и нагнетание ситуации в стиле "вот-вот", но "пока рано", приводит к возникновению внутренних брожений, отмечает эксперт. Начинают задаваться вопросы. Даже неудобные. Начинают возникать слухи. О тех же выборах.

"Это говорит о том, что держать в относительно свободной стране с определенной политической культурой (которая в Украине есть), всех в состоянии "не ко времени", долго не получится. Проблемы, которые были до войны, никуда не делись. Даже усугубились. На этом фоне у власти есть желание закрутить гайки. И желание других игроков, чтобы эти гайки сорвались", – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

По его мнению, вряд ли в мае произойдет что-то глобальное во внутриполитическом смысле (политическая жизнь у нас сейчас фактически замерла). Так или иначе, всё будет связано с тем, что станет происходить на фронте.

"Если будет удачное контрнаступление, то политическая жизнь, чуть оттаявшая, вновь заглохнет. Все станут ждать результатов, опять будут подняты флаги власти, она укрепится. Если наступательные действия будут оттягиваться, это станет усугублять все проблемы и брожения. А, если, не дай Бог, контрнаступление окажется неудачным, внутренняя ситуация может и взорваться", – прогнозирует эксперт.

Он акцентирует, что внешнеполитическая обстановка тоже подвязан под то, что будет происходить у нас на поле боя.

Крен в китайскую сторону части европейцев То, как изменятся те или иные взгляды, – подчеркивает политтехнолог, – напрямую зависит от результатов контрнаступления ВСУ. Есть четкая привязка к этому". "Мы видим активизацию Китая

Алексей Голобуцкий обращает внимание, что Китай, часть Европы, Турция, Латинская Америка, Африка дают сигналы, что затяжная война не нужна никому. Постоянно идут меседжи, что должен быть некий временной Рубикон, после которого следует искать решения не на поле боя.

"В свою очередь, США пока исходят из того, что, по крайней мере, в течение этого года у Украины есть окно возможностей, чтобы усилить свои переговорные позиции за счет успехов на поле боя, – отмечает эксперт. – Однако некого переломного момента именно в мае я не ожидаю. Тем более, что погодный фактор (дожди, мокрая земля) пока не способствует наступлению. Может, у нашего Генштаба вообще такие планы, которые никто из прогнозистов просчитать не смог. В любом случае – это будет реактивная, догоняющая реакция".

Благодаря помощи союзников, фискальная ситуация в целом контролируемая и прогнозируемая

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин предполагает, что май не станет месяцем ни хороших, ни плохих экономических новостей.

"Мы достигли дна, но оттолкнуться и начать динамичный подъем сил не хватает", – поясняет он.

Однако, отмечает аналитик, помощь союзников (макрофин от ЕС), спешный отъем средств (выплата дивидендов под 100 млрд грн) у НБУ и ПриватБанка делают фискальную ситуацию в целом контролируемой и прогнозируемой.

"Баланс хрупкий, но он есть", – констатирует Вячеслав Черкашин.

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