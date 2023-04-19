Как понимать заявление Минобороны о старте контрнаступления – почему истерят россияне

Контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Сейчас, действительно, на определенных участках Силы обороны Украины контратакуют, отбивают определенные позиции

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко поясняет:

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"Следует понимать, что любые виды наступательных действий, включая контрнаступление, любят тишину. Однако, учитывая особенности современной войны, она идет фактически онлайн, когда очень много комментаторов, заявлений, прогнозов. Представители власти, имеющие доступ к куда более широкому спектру информации, чем обыватели, ограничены в обнародовании этой информации, чтобы не навредить военным действиям. С другой стороны, нужно удовлетворять запрос общества, жаждущего знать – что происходит, чего ожидать? В то же время, важно, делая официальные заявления касательно событий на фронте, учитывать и позицию наших зарубежных партнеров, помогающих Украине, в том числе, вооружениями и боеприпасами. Балансирование между всеми этими моментами – достаточно сложная задача, особенно в условиях развитых информационных технологий".

Следует также понимать, продолжает эксперт, что заявления о военной ситуации имеют разные задачи. Одни делают ради информирования общества, его успокоения, ободрения, введения в курс тех или иных дел. Другие направлены на наших партнеров, которым важно донести какие-то меседжи. Третьи имеют целью дезинформирование противника, введение его в заблуждение.

"Абсолютно права Анна Маляр, акцентируя, что в целом наступление предусматривает много различных задач. Тут важны различные нюансы: коммуникация, логистика, расположение, разведка, информационные операции и так далее. И, конечно, ни одно наступление не имеет единственный вариант. Есть разные, которые будут использоваться, в зависимости от внешних и внутренних условий. От накопления собственных сил и средств, от того, что предпринимает враг", – отмечает Игорь Петренко.

По его словам, сейчас, действительно, на определенных участках Силы обороны Украины контратакуют, отбивают определенные позиции. Пока это не носит значительного масштаба, но имеет тактическое значение. Возможно, размышляет эксперт, это подготовка к глобальным наступательным действиям. Или же – просто оперативная задача на текущий момент, имеющая свои цели.

Такая шумиха может как помогать, так и вредить в вопросе грядущего массированного контрнаступления Украины. К примеру, подталкивать врага к каким-то непродуманным действиям", – поясняет Игорь Петренко. "Безусловно, не будет такого, что выйдет верховный главнокомандующий, президент Зеленский, или же главком ВСУ Залужный, сказав – мы начинаем завтра наступать! А во что будет (и есть), так это – планомерная работа по деоккупации вех наших территорий. СМИ, конечно, подливают масла в огонь, давая те или иные "наступательные" прогнозы со ссылкой на "неназванные источники". Наделал шума и "слив" секретной информации, происшедший в США.

В расчет, по его словам, следует брать лишь то, что говорят президент, главком и министр обороны, что сообщает Генштаб. Всё остальное – просто мнения.

"Важно, чтобы украинское общество "остыло" в данном аспекте, не пыталось получить ответы на вопросы, на которые и не может быть ответов в публичном пространстве. Следует верить руководство страны, в ВСУ, поддерживать их, – подчеркивает эксперт. – И в нужное время, в нужном месте, нужными силами – украинские воины нанесут удары, которые приблизят нашу общую Победу".

У россиян настоящая истерика из-за того, что они не могут определить пути нашего возможного наступления

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук обращает внимание, что, как бы общество не хотело знать всё, в том числе то, чего знать не должно, со стороны компетентных органов, ВСУ сохраняется определенная информационная тишина. Как было перед Харьковской наступательной операцией, а также во время нее.

"Это, как и шквал околоэкспертной (зачастую разнящейся, нередко – откровенно бредовой) информации вокруг украинского наступления, оказывает серьезное психологическое давление на нашего противника, – акцентирует эксперт. – При этом, понятно, никто не говорит – где, когда, как, какими силами и средствами – мы будем наступать. Летает такой себе огромный информационный пузырь, который помогает нам и не выдавать своих планов, и вводить противника в заблуждение. У россиян настоящая истерика из-за того, что они не могут определить пути нашего возможного наступления. Они уже потеряли стратегическую инициативу. И ничего с этим поделать не могут. По факту, кац*пы сейчас в том состоянии, в каком были мы 23 февраля 2022-го, накануне широкомасштабного российского вторжения. Мы тогда гадали – нападут/не нападут, а если нападут – откуда? Теперь точно так гадают сами оккупанты. И даже примерно не могут представить себе, как всё будет на самом деле".

Михаил Макарук уверен: если кто-то в Украине кричит-требует назвать ему чуть ли не время и место контрнаступления – он действует на руку врагу.

"Желание знать что-то о наступлении понятно, если вы являетесь частью вооруженных сил Украины – на острие нашей Победы. И никак иначе. Все остальные вести полемику по этим вопросам не имеют права. И это должны понять так называемые военные, политические и прочие эксперты", – отмечает спикер InformNapalm.

Что касается заявления Маляр о том, что контрнаступательная операция ВСУ уже идет, это истинная правда, говорит Михаил Макарук.

"Проводится постоянная работа, на разных направлениях, по уничтожению вражеских складов (с боеприпасами, ГСМ), штабов, личного состава и военной техники. И далеко не всё из этого афишируется. И – правильно!" – констатирует эксперт.

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