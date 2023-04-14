О чем говорят новые детали слива секретных документов США – к каким последствиям это приведет

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведданным и контролю над ними после ареста 21-летнего военнослужащего Нацгвардии ВВС США Джека Тейшейры, подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. О чём говорит "Пентагонгейт" — и к каким последствиям может привести? Чьи истинные тени проглядываются за этими "сливами"? Или дело, действительно, в Тейшейре и Ко? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Задержание Джека Тейшейры. Фото: из открытых источников

Если Тейшейра и хотел войти в историю, то скорее – вляпался в нее

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко напоминает, что в популярном ранее мультсериале "80 дней вокруг света" один из героев, мистер Филеас Фогг, постоянно сыпал пословицами и поговорками. Одна из них ("Жизнь – цепь, а мелочи в ней – звенья. Нельзя звену не придавать значенья") более чем подходит к ситуации со сливом секретных документов Пентагона, считает эксперт.

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"Когда многие наши политологи начали говорить о каком-то "российском следе", "глобальных заговорах", они увидели ситуацию поверхностно, не вникая в суть. Очевидно, надо быть в теме... А получается, что прорвалось звено общей цепи нацбезопасности и обороны – по глупой, в какой-то мере, ребяческой, выходке. Просто человек решил хайпануть. Может, чтобы однажды книжку написать, как он, 21-летний юнец, слил в сеть данные Пентагона. Такое тоже бывает. И вербовка или деньги ему, похоже, были не важны, – отмечает эксперт. – Я обсуждал эту ситуацию с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком, давно живущим в Штатах. Он меня сначала удивил своими комментариями, сразу предположив, что речь идет о каком-то непродуманном поступке, в неком роде "хулиганстве". Еще до того, как всплыла история с Тейшейрой, Ванетик отмечал, что "российского следа" в этой истории нет. Как, скорее всего, нет тут и коммерческого интереса. Как выяснилось – дело было в желании Тейшейры показать свою "крутость", в том числе среди сообщества ему подобных обитателей тех или иных интернет-сообществ".

Понятно, продолжает Сергей Дойко, что теперь в США ограничили доступ к подобной информации. Понятно, что виновник "слива" понесет серьезную ответственность. Как понятно и то, что этот "слив" — так или иначе — ударил по США, их союзникам, включая Украину. Следует ожидать определенных кадровых решений и в Пентагоне, и по линии спецслужб, уверен эксперт.

"Что же до Тейшейры. Если он и хотел войти в историю, то скорее — вляпался в нее. Как те, кто уничтожает памятники культуры и искусства, разрушает города, развязывает войны", – констатирует эксперт.

Вброс ни на что не повлияет, кроме внутриполитической борьбы в США

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует, что, по статистике, 70% утечек секретной информации осуществляют сами спецслужбы с целью дезинформации противника.

"20% приходится на всякую бестолковость, когда какие-то хакеры ради самоутверждения взламывают сервер спецслужбы и выкладывают всё скопированное в общий доступ. Или сотрудник зачем-то выносит секретные документы из офиса, а потом забывает их в пивбаре. И лишь 10% – это работа внедренной агентуры. Я и ранее говорил: есть ряд признаков, что имеем дело со вторым вариантом — утечка из-за человеческого фактора. Но когда эта инфа появилась в Сети, российские спецслужбы решили использовать возникшую ситуацию в своих целях. Они подкорректировали исходную информацию, в частности, это касается военных потерь Украины и России, длительности войны и другие моменты, а затем запустили эти уже подкорректированные сведения в широкую раскрутку", – поясняет Александр Кочетков.

Этот вброс, по его мнению, ни на что не повлияет, кроме внутриполитической борьбы в США.

"Все реальные, в том числе, и общемировые расклады, ныне определяются в Украине – на поле боя. Информационные спецоперации вторичны и действуют, в основном, на неподготовленное население", – резюмирует аналитик.

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