Серия «сливов» и намек на затягивание войны: кто стоит за этим – к чему нас готовят

Тема "сливов" секретных документов Пентагона становится всё более остросюжетной. К тому, что уже обсуждается, и было опубликовано ранее, добавляются новые материалы, которые выходят в рейтинговых СМИ. Так, в частности, The Washington Post, проанализировав попавшие в открытый доступ документы, приходит к выводу, что война в Украине не завершится в 2023 году, а будет затяжной, потому как ни одна из сторон не сможет одержать победу. Нагромождено вокруг всего этого столько, что появилось сообщение, будто секретные документы "слил" 21-летний военнослужащий Нацгвардии ВВС США Джек Тейшейра, якобы курировавший частную онлайн-группу, члены которой объединились "из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм", мягко говоря, вызывает сомнения. Почему СМИ акцентирую внимание на том, что война в Украине будет затяжной? Для чего вообще был сделан этот "слив"? К чему нас всех могут таким образом готовить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Единственное, что можно рекомендовать в контексте данного "слива" – не воспринимать его как истину в последней инстанции

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский признался, что вся эта ситуация со "сливом" американских секретных данных вызывает массу вопросов. Причем это вопросы даже не о содержании опубликованных документов, а о самом факте "слива".

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Ключевые вопросы: кем и для чего они были опубликованы?

"Можно ли верить в версию о сотруднике, который имел доступ к секретным данным, при этом был убежденным анархистом, выступал против любого проявления государственного контроля и желал "разоблачить государство". При этом, проходит все проверки (а без оных он бы вряд ли имел соответствующий доступ), однако ограничился сливом данным на частном канале в Discord, который читали всего несколько человек? Хотя, исходя из заявленных целей, проще было бы опубликовать эти данные на Reddit, где есть возможность получить миллионные охваты и внимание СМИ", – отмечает эксперт.

По его мнению, обвинять россию в "сливе" в данном случае тоже не логично. Вероятнее, что, имея доступ к таким данным, российские спецслужбы использовали бы этот канал для получения информации, которую можно было бы использовать при дальнейшем планировании военной кампании, аргументирует Денис Гороховский.

Также, по его словам, весьма нетипично выглядит и публичная позиция США, которые достаточно быстро признали "слив" – и информируют общественность о ходе расследования. При том, что ранее в аналогичных ситуациях официальные лица либо отмалчивались, либо опровергали подобные "сливы", причем делали это в довольно агрессивной форме, акцентирует эксперт.

"Учитывая всё вышеизложенное, единственное, что можно рекомендовать в контексте данного "слива" – не воспринимать его как истину в последней инстанции, – призывает Денис Гороховский.– И внимательно следить за тем, как, кто и в каком контексте будет ретранслировать месседжи, с ним связанные".

Пока похоже, что история со слитой информацией в какой-то мере выгодна и невыгодна всем сторонам

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин предполагает, что череда "сливов" может быть выгодна разным сторонам.

"Так, это может быть выгодно Украине и Западу, чтобы запутать РФ. Чтобы страна-агрессор гадала – когда же именно, какими силами и где готовится контрнаступление. В то же время мы видим, что на Западе взбудоражены этой историей. И не столько обсуждаются, что именно было "слито" (а темы там разные), сколько — как получилось, что подобное произошло. Звучали мнения, что это могут быть происки тех же россиян с целью внести раскол в ряды США и их партнеров", – отмечает эксперт.

По его мнению, нельзя исключать, что такой "слив" может стать проверкой западных обществ на прочность.

"Как будут реагировать европейцы, американцы на предположения, что война может продлиться и после 2023 года. А ведь в тех же США в 2024-м выборы, – напоминает Алексей Якубин. – И очевидно, что трамписты будут использовать любые точки уязвимости (мнимые или реальные), которые будут находить у Администрации Байдена. И что политика Белого дома касательно Украины будет, так или иначе, критиковаться".

Эксперт резюмирует: пока похоже, что история со слитой информацией в какой-то мере выгодна и невыгодна всем сторонам, но, возможно, некие следующие "сливы" более четко укажут, кому же наиболее выгоден весь этот процесс.

Важно понимать, что нам пытаются навязать пораженческие мысли

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен, что все эти "сливы" и их разборы в западных СМИ можно трактовать лишь как часть информационной войны, которую осуществляет РФ против Украины.

"Пусть никого не вводит в заблуждение, что материалы появились именно в западных медиа. Любой, кто работает в этой сфере, понимает, что при наличии средств можно найти лоббистов в США, которые разместят в любом топовом СМИ любую информацию, которая будет выгодна заказчику", – подчеркивает эксперт.

Чтобы понять, чего хотела достичь Россия размещением подобных публикаций в западных СМИ, Николай Мельник предлагает задаться вопросом – что вы почувствовали, когда это прочли. Особенно, что наши западные партнеры якобы считают – война не закончится в 2023 году. Что мы не сможем совершить эффективного контрнаступления, решив всё одним или несколькими мощными ударами. Что война будет затягиваться...

"Конечно, это имеет влияние и на нас (заставляя некоторых разочаровываться, терять веру, начинать требовать от властей заключения хоть какого-то перемирия), и на Запад (ставя под вопрос необходимость дальнейшей поддержки Украины). Получается, что куда выгоднее (с финансовой точки зрения) принудить противоборствующие стороны прекратить огонь и "заморозить" конфликт… В то же время, мы понимаем, что, если Украина не победит в этой войне, то проиграет весь Западный мир. Потому что Путин продемонстрирует, что можно захватить часть чужой страны, залить ее кровью – и не понести наказания. Это будет сумасшедший репутационный удар по всему Западному миру, по всей демократии. И запустит цепную реакцию, неминуемо приведя к глобальному противостоянию", – прогнозирует эксперт.

По его словам, важно понимать, что нам пытаются навязать пораженческие мысли. Важно осознать, что любое перемирие – это отложенная война. Важно уяснить, что только победа даст нам возможность двигаться дальше и жить, как хотим мы, а не как нам навязывает безумный сосед. Что речь идет о выживании украинской нации и государства. Что нам надо не просто разгромить врага на поле боя, но и сделать его не способным никогда осуществлять подобные агрессии.

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