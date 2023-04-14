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Глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным

На прошлой неделе в сеть выложили секретные документы США, где речь шла об Украине и ее подготовке к контрнаступлению

сегодня, 08:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным и контролю над ними после ареста военнослужащего, подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Как министр обороны, я без колебаний буду принимать любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны" – отметил Ллойд Остин.


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По его словам, проверку будет проводить заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности.

Ллойд Остин также изучит "процедуры подотчетности и контроля в рамках министерства, чтобы информировать об усилиях по предотвращению подобных инцидентов в будущем".

Отметим, тема "сливов" секретных документов Пентагона становится всё более остросюжетной. К тому, что уже обсуждается, и было опубликовано ранее, добавляются новые материалы, которые выходят в рейтинговых СМИ. Так, в частности, The Washington Post, проанализировав попавшие в открытый доступ документы, приходит к выводу, что война в Украине не завершится в 2023 году, а будет затяжной, потому как ни одна из сторон не сможет одержать победу. Нагромождено вокруг всего этого столько, что появилось сообщение, будто секретные документы "слил" 21-летний военнослужащий Нацгвардии ВВС США Джек Тейшейра, якобы курировавший частную онлайн-группу, члены которой объединились "из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм", мягко говоря, вызывает сомнения. Почему СМИ акцентирую внимание на том, что война в Украине будет затяжной? Для чего вообще был сделан этот "слив"? К чему нас всех могут таким образом готовить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему РФ больше не способна активно наступать на нескольких направлениях: ответ ISW.




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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/pentagon-documents-leak-04-13-23/h_79b19e18acf5af44527c8ee753b1e423
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