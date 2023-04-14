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Почему РФ больше не способна активно наступать на нескольких направлениях: ответ ISW

Сегодня "вторая армия мира" может масштабно штурмовать либо Бахмут, либо Авдеевку, но не оба города сразу

сегодня, 07:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска больше не способны проводить несколько наступательных операций параллельно и сосредотачивает усилия на Бахмуте, как приоритетном населенном пункте, который хотят захватить. Как передает издание "Комментарии", к таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Почему РФ больше не способна активно наступать на нескольких направлениях: ответ ISW

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики ссылаются на слова замначальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексея Громова, который накануне сообщил о переброске российских войск из-под Авдеевки в район Бахмута. Именно там страна-агрессор сейчас сосредоточила основные наступательные усилия.


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"Заявление Громова подтверждает давнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы в их нынешнем виде не способны проводить крупномасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях", – говорится в сводке Института.

Среди других ключевых выводов Института изучения войны: высокопоставленный украинский чиновник предупредил, что Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на серьезные проблемы с формированием вооруженных сил сегодня.

Читайте также на портале "Комментарии" — серия "сливов" и намек на затягивание войны: кто стоит за этим – к чему нас готовят. Эксперты в эксклюзивном интервью детально разобрали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Об этом сообщает Институт изучения войны. 




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-13-2023
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