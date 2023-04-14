Почему РФ больше не способна активно наступать на нескольких направлениях: ответ ISW

Российские войска больше не способны проводить несколько наступательных операций параллельно и сосредотачивает усилия на Бахмуте, как приоритетном населенном пункте, который хотят захватить. Как передает издание "Комментарии", к таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики ссылаются на слова замначальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексея Громова, который накануне сообщил о переброске российских войск из-под Авдеевки в район Бахмута. Именно там страна-агрессор сейчас сосредоточила основные наступательные усилия.

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"Заявление Громова подтверждает давнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы в их нынешнем виде не способны проводить крупномасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях", – говорится в сводке Института.

Среди других ключевых выводов Института изучения войны: высокопоставленный украинский чиновник предупредил, что Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на серьезные проблемы с формированием вооруженных сил сегодня.

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Также издание "Комментарии" сообщало – развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Об этом сообщает Институт изучения войны.



