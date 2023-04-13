В ISW рассказали, какие последствия полномасштабное вторжение в Украину будет иметь для России

Развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Кремлевская кампания "русификации" в Украине выжигает саму Россию, поскольку она продолжает укреплять и усиливать откровенно националистические голоса и идеологии", – считают аналитики.

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В отчете говорится, что провоенное информационное лобби в России проявляет свой милитаризм в виде "стойкого русского национализма и интенсивной ксенофобии", которая направлена в том числе внутрь самой России – на ее нацменьшинства.

"Война в Украине дала возможность самым злобным голосам в информационном пространстве (России) консолидировать свою идеологию и спроецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России", – анализируют эксперты.

В ISW прогнозируют, что эта динамика будет нарастать за время войны и укрепится в России "на долгие годы".

Отметим, по данным Центра национального сопротивления, Россия разработала целую программу по русификации украинской молодежи на оккупированных территориях. Ключевую роль в этом должны сыграть молодежные милитарные организации. Также в школах сделают акцент на роли России во Второй мировой войне и будут проводить выступления "ветеранов сво" и "часы патриотизма".

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