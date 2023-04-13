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В ISW рассказали, какие последствия полномасштабное вторжение в Украину будет иметь для России

Для российского общества война будет иметь длительные негативные последствия

сегодня, 07:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны. 

В ISW рассказали, какие последствия полномасштабное вторжение в Украину будет иметь для России

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Кремлевская кампания "русификации" в Украине выжигает саму Россию, поскольку она продолжает укреплять и усиливать откровенно националистические голоса и идеологии", – считают аналитики. 


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В отчете говорится, что провоенное информационное лобби в России проявляет свой милитаризм в виде "стойкого русского национализма и интенсивной ксенофобии", которая направлена в том числе внутрь самой России – на ее нацменьшинства.

"Война в Украине дала возможность самым злобным голосам в информационном пространстве (России) консолидировать свою идеологию и спроецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России", – анализируют эксперты.

В ISW прогнозируют, что эта динамика будет нарастать за время войны и укрепится в России "на долгие годы".

Отметим, по данным Центра национального сопротивления, Россия разработала целую программу по русификации украинской молодежи на оккупированных территориях. Ключевую роль в этом должны сыграть молодежные милитарные организации. Также в школах сделают акцент на роли России во Второй мировой войне и будут проводить выступления "ветеранов сво" и "часы патриотизма".

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Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит в отношениях США и КНР – как это может отобразиться на Украине. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-12-2023
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