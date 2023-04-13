В ISW рассказали, какие последствия полномасштабное вторжение в Украину будет иметь для России

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Кравцев Сергей
Развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
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В отчете говорится, что провоенное информационное лобби в России проявляет свой милитаризм в виде "стойкого русского национализма и интенсивной ксенофобии", которая направлена в том числе внутрь самой России – на ее нацменьшинства.
В ISW прогнозируют, что эта динамика будет нарастать за время войны и укрепится в России "на долгие годы".
Отметим, по данным Центра национального сопротивления, Россия разработала целую программу по русификации украинской молодежи на оккупированных территориях. Ключевую роль в этом должны сыграть молодежные милитарные организации. Также в школах сделают акцент на роли России во Второй мировой войне и будут проводить выступления "ветеранов сво" и "часы патриотизма".
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Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит в отношениях США и КНР – как это может отобразиться на Украине. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.
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