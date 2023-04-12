О чем говорят новые кадры с казнью воина ВСУ – кто в РФ должен понести наказание за эти зверства

Кадры с казнью украинского военнопленного, которому российские захватчики живому ножом голову отрезали, вызвали бурю праведного негодования. На происшедшее зверство жестко отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и руководство СБУ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины пояснили, что целью слива таких видео является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны (что противнику не удается), а также – устрашение российских военнослужащих (чтобы не сдавались в плен). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередное военное преступление россиян и его вероятные последствия.
Рашизм. Фото: из открытых источников
Путинский режим и те, кто за него воюет, уже не раз доказали – РФ следует считать не просто государством-агрессором, но и государством-террористом
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассказала следующее:
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"Я сегодня выложила на своем канале видео о вернувшейся депортированной 10-летней украинке. Ее сперва отвезли в один из крымских лагерей, а потом упекли в психушку, где обкалывали какими-то препаратами, давали таблетки. Настоящая карательная психиатрия
. И это для десятилетнего ребенка, у которого не было никаких проблем со здоровьем! Просто потому что ей не получилось управлять. И решили отправить в психушку. И это не единственный такой случай. И это – дети! Поэтому удивляться тому, что россияне отрезают головы взрослым украинцам – не приходится. Особенно после тех ужасов, которые я видела в освобожденных Буче, Бородянке. После массовых случаев изнасилования, увечий гражданских. После того, как я разговаривала с людьми, побывавшими в пыточных Херсона во время его оккупации".
Чему эксперт удивляется, так это тому, что до сих пор россияне делают в Совбезе ООН. А также – почему после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ, обвиняемого в насильственной депортации детей, китайский лидер с ним всё равно встречается.
"Мне кажется, что путинский режим и те, кто за него воюет, уже не раз доказали – РФ следует считать не просто государством-агрессором, но и государством-террористом. Не ЧВК "Вагнер" признавать криминальной и террористической организацией, а всю российскую власть. Важно собирать максимальное количество материалов, доказательств для международного трибунала, который однозначно ожидает всех без исключения российских военных преступников", – считает Татьяна Попова.
Зверства – это вообще отличительный стиль современной российской армии
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко уверен, что зверства, которые творят рашисты – это скорее правило, чем исключение. К сожалению, отмечает он, мировое сообщество реагирует на это недостаточно жестко.
"Зверства — это вообще отличительный стиль современной российской армии. Достаточно вспомнить военные преступления, которое она творила во время первой и второй Чеченской кампании. Как зверствовала в Сирии, уничтожая целые города вместе с гражданским населением. И всё это оставалось без должного реагирования. В итоге тот же чеченский народ был предан частью своих элит, которые позволили вернуть его в российское рабство. А тот же сирийский продолжает страдать под гнетом диктаторского режима, – отмечает эксперт. – Мы, украинцы, а также часть Запада уже поняли, что рашисты – это дикари, что большинство там – неадекваты. Чего еще ожидать от тех, кто формирует часть своей армии из зэков?".
Как ни печально, продолжает Сергей Войченко, но часть мирового сообщества продолжает заигрывать с Московией, пытаться выйти на какие-то соглашения.
"Отрадно, что основная часть демократического мира понимает – договариваться с путинским режимом не о чем, – акцентирует эксперт. – Надеюсь, понимают там и то, что необходима международная спецоперация, как в свое время против Ирака, который вторгся в Кувейт".
У Сергея Войченко нет сомнения, что не только Московия должна понести ответственность за все творимые злодеяния. К ответу, уверен он, надо будет призывать также представителей Беларуси, других вассальных стран и диктаторских режимов, которые поддерживают рашистов в их желании разрушить миропорядок, установленные после Второй мировой войны. Всех, кто пытается разжечь костер Третьей мировой, что может закончиться гибелью всего человечества.
"Очевидно и то, что победа в итоге будет за нами. И что, по примеру израильских спецслужб, уничтоживших причастных к теракту в Мюнхене во время Олимпийских игр в сентябре 1972 года
, украинские спецы должны со временем покарать всех, кто попытается скрыться от трибунала. Причем, уничтожать следует не только исполнителей, но и тех, кто принимал решение о нападении на Украину, отдавал здесь приказы, участвовал в самих зверствах и их съемке. То есть, не только зэки, которые, вероятно, запечатлены на ужасных видео, а – их наниматели, финансисты, пропагандисты. Учитывая современные технологии, идентифицировать всех причастных, а потом и добраться до них не должно быть чем-то невозможным", – констатирует эксперт.
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