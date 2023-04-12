О чем говорят новые кадры с казнью воина ВСУ – кто в РФ должен понести наказание за эти зверства

Кадры с казнью украинского военнопленного, которому российские захватчики живому ножом голову отрезали, вызвали бурю праведного негодования. На происшедшее зверство жестко отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и руководство СБУ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины пояснили, что целью слива таких видео является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны (что противнику не удается), а также – устрашение российских военнослужащих (чтобы не сдавались в плен). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередное военное преступление россиян и его вероятные последствия.

Рашизм. Фото: из открытых источников

Путинский режим и те, кто за него воюет, уже не раз доказали – РФ следует считать не просто государством-агрессором, но и государством-террористом

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассказала следующее:

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И это для десятилетнего ребенка, у которого не было никаких проблем со здоровьем! Просто потому что ей не получилось управлять. И решили отправить в психушку. И это не единственный такой случай. И это – дети! Поэтому удивляться тому, что россияне отрезают головы взрослым украинцам – не приходится. Особенно после тех ужасов, которые я видела в освобожденных Буче, Бородянке. После массовых случаев изнасилования, увечий гражданских. После того, как я разговаривала с людьми, побывавшими в пыточных Херсона во время его оккупации". "Я сегодня выложила на своем канале видео о вернувшейся депортированной 10-летней украинке. Ее сперва отвезли в один из крымских лагерей, а потом упекли в психушку, где обкалывали какими-то препаратами, давали таблетки. Настоящая карательная психиатрия

Чему эксперт удивляется, так это тому, что до сих пор россияне делают в Совбезе ООН. А также – почему после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ, обвиняемого в насильственной депортации детей, китайский лидер с ним всё равно встречается.

"Мне кажется, что путинский режим и те, кто за него воюет, уже не раз доказали – РФ следует считать не просто государством-агрессором, но и государством-террористом. Не ЧВК "Вагнер" признавать криминальной и террористической организацией, а всю российскую власть. Важно собирать максимальное количество материалов, доказательств для международного трибунала, который однозначно ожидает всех без исключения российских военных преступников", – считает Татьяна Попова.

Зверства – это вообще отличительный стиль современной российской армии

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко уверен, что зверства, которые творят рашисты – это скорее правило, чем исключение. К сожалению, отмечает он, мировое сообщество реагирует на это недостаточно жестко.

"Зверства — это вообще отличительный стиль современной российской армии. Достаточно вспомнить военные преступления, которое она творила во время первой и второй Чеченской кампании. Как зверствовала в Сирии, уничтожая целые города вместе с гражданским населением. И всё это оставалось без должного реагирования. В итоге тот же чеченский народ был предан частью своих элит, которые позволили вернуть его в российское рабство. А тот же сирийский продолжает страдать под гнетом диктаторского режима, – отмечает эксперт. – Мы, украинцы, а также часть Запада уже поняли, что рашисты – это дикари, что большинство там – неадекваты. Чего еще ожидать от тех, кто формирует часть своей армии из зэков?".

Как ни печально, продолжает Сергей Войченко, но часть мирового сообщества продолжает заигрывать с Московией, пытаться выйти на какие-то соглашения.

"Отрадно, что основная часть демократического мира понимает – договариваться с путинским режимом не о чем, – акцентирует эксперт. – Надеюсь, понимают там и то, что необходима международная спецоперация, как в свое время против Ирака, который вторгся в Кувейт".

У Сергея Войченко нет сомнения, что не только Московия должна понести ответственность за все творимые злодеяния. К ответу, уверен он, надо будет призывать также представителей Беларуси, других вассальных стран и диктаторских режимов, которые поддерживают рашистов в их желании разрушить миропорядок, установленные после Второй мировой войны. Всех, кто пытается разжечь костер Третьей мировой, что может закончиться гибелью всего человечества.

украинские спецы должны со временем покарать всех, кто попытается скрыться от трибунала. Причем, уничтожать следует не только исполнителей, но и тех, кто принимал решение о нападении на Украину, отдавал здесь приказы, участвовал в самих зверствах и их съемке. То есть, не только зэки, которые, вероятно, запечатлены на ужасных видео, а – их наниматели, финансисты, пропагандисты. Учитывая современные технологии, идентифицировать всех причастных, а потом и добраться до них не должно быть чем-то невозможным", – констатирует эксперт. "Очевидно и то, что победа в итоге будет за нами. И что, по примеру израильских спецслужб, уничтоживших причастных к теракту в Мюнхене во время Олимпийских игр в сентябре 1972 года

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