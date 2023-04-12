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Очередное преступление рашистов: жестоко казнили военнопленного

Видео казни выложили в Сеть

сегодня, 09:51
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Автор:

Константин Куликов

Поздним вечером, 11 апреля, в российских пабликах появилось видео казни украинского военнопленного — рашисты отрезали ему живому ножом голову, запечатлев казнь на видео. Об этом сообщают "Комментарии". Шокирующее видео прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Очередное преступление рашистов: жестоко казнили военнопленного

Рашисти жорстоко стратили полоненого. Скрін відео.

На видео видно, что украинский пленник еще жив и кричит от боли. Его палачи говорят в ответ: "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал". Их лица скрыты за масками. Впоследствии военные преступники демонстрируют на видео голову казненного пленника и говорят, что ее следует отправить его командиру.


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Еще один оккупант демонстрирует бронежилет казненного военнопленного.

На видео также можно видеть зеленые листья, что может свидетельствовать о том, что оно сделано, наверное, прошлым летом.

Комментируя очередное военное преступление, Андрей Ермак написал в своем телеграмм-канале:

"На все будет ответ и ответственность".

Напомним, что украинское общество ранее взбудоражило видео расстрела безоружного украинского военнопленного под Бахмутом. Впоследствии была установлена его личность. То, что российские захватчики сделали с безоружным украинским пленником, должно стать сигналом для ищущих компромиссы с агрессором, говорят эксперты.

"Расстрел рашистами украинского пленника – не первое и, к сожалению, не последнее подобное преступление. Мы помним о кастрации украинского пленного "вагнеровцами" летом на Луганщине, о сожжении украинских пленных в Еленовке Донецкой области. Мы видим коллективного путина. Коллективный "путинизм". Я считаю, что человечество должно однажды увидеть фильм "Обычный рашизм" по аналогии с документальной лентой "Обычный фашизм" советского режиссера Михаила Рома. Мы имеем дело с человеконенавистнической идеологией, которая существует на территории крупнейшего (географически) государства в мире. И это страшно. Потому что ее разделяют десятки миллионов людей. Поддержка россиянами войны в Украине остается достаточно высокой", — говорит эксперт о предыдущих военных преступлениях России.

Между тем, РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

А в ISW назвали причину, почему на взятие Бахмута Кремль бросает именно "вагнеровцев".



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