Очередное преступление рашистов: жестоко казнили военнопленного

Поздним вечером, 11 апреля, в российских пабликах появилось видео казни украинского военнопленного — рашисты отрезали ему живому ножом голову, запечатлев казнь на видео. Об этом сообщают "Комментарии". Шокирующее видео прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Рашисти жорстоко стратили полоненого. Скрін відео.

На видео видно, что украинский пленник еще жив и кричит от боли. Его палачи говорят в ответ: "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал". Их лица скрыты за масками. Впоследствии военные преступники демонстрируют на видео голову казненного пленника и говорят, что ее следует отправить его командиру.



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Еще один оккупант демонстрирует бронежилет казненного военнопленного.

На видео также можно видеть зеленые листья, что может свидетельствовать о том, что оно сделано, наверное, прошлым летом.

Комментируя очередное военное преступление, Андрей Ермак написал в своем телеграмм-канале:

"На все будет ответ и ответственность".

Напомним, что украинское общество ранее взбудоражило видео расстрела безоружного украинского военнопленного под Бахмутом. Впоследствии была установлена его личность. То, что российские захватчики сделали с безоружным украинским пленником, должно стать сигналом для ищущих компромиссы с агрессором, говорят эксперты.

"Расстрел рашистами украинского пленника – не первое и, к сожалению, не последнее подобное преступление. Мы помним о кастрации украинского пленного "вагнеровцами" летом на Луганщине, о сожжении украинских пленных в Еленовке Донецкой области. Мы видим коллективного путина. Коллективный "путинизм". Я считаю, что человечество должно однажды увидеть фильм "Обычный рашизм" по аналогии с документальной лентой "Обычный фашизм" советского режиссера Михаила Рома. Мы имеем дело с человеконенавистнической идеологией, которая существует на территории крупнейшего (географически) государства в мире. И это страшно. Потому что ее разделяют десятки миллионов людей. Поддержка россиянами войны в Украине остается достаточно высокой", — говорит эксперт о предыдущих военных преступлениях России.

Между тем, РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

А в ISW назвали причину, почему на взятие Бахмута Кремль бросает именно "вагнеровцев".