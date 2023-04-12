В ГУР назвали главную причину, почему РФ распространяет видео с казнью украинских военных

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Кравцев Сергей
Российские пропагандисты активно распространяют жестокие видео с казнями украинских защитников, чтобы запугать украинцев и своих. Таким образом путинский режим хочет отбить желание оккупантов сдаваться в плен. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Казнь украинского военного. Фото: из открытых источников
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Он добавил, что, несмотря на жестокость противника, Украина остается демократическим государством и соблюдает Женевские конвенции. Поэтому ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен.
Андрей Юсов добавил, что Россия пытается сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен. Для этого на фронте часто появляются заградотряды, а внутри российского общества — репрессии.
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