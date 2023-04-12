logo

BTC/USD

30168.48

ETH/USD

1901.35

LTC/USD

92.25

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР назвали главную причину, почему РФ распространяет видео с казнью украинских военных
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР назвали главную причину, почему РФ распространяет видео с казнью украинских военных

В украинской разведке считают, что РФ использует видео с казнью украинских военных, чтобы отбить у своих желания сдаться

сегодня, 12:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские пропагандисты активно распространяют жестокие видео с казнями украинских защитников, чтобы запугать украинцев и своих. Таким образом путинский режим хочет отбить желание оккупантов сдаваться в плен. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В ГУР назвали главную причину, почему РФ распространяет видео с казнью украинских военных

Казнь украинского военного. Фото: из открытых источников

"Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, что им не удается. Также целью таких публичных зверств является устрашение своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками", — заявил Андрей Юсов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он добавил, что, несмотря на жестокость противника, Украина остается демократическим государством и соблюдает Женевские конвенции. Поэтому ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен.

"С другой стороны, россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить" — более 3000 российских военных обратились к украинскому проекту с информацией о том, что они хотят сдаться в плен", — отметил представитель разведки.

Андрей Юсов добавил, что Россия пытается сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен. Для этого на фронте часто появляются заградотряды, а внутри российского общества — репрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ужасную казнь украинского пленника.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит решение Кремля с электронными повестками – перед какой дилеммой окажутся россияне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!