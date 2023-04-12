В ГУР назвали главную причину, почему РФ распространяет видео с казнью украинских военных

Российские пропагандисты активно распространяют жестокие видео с казнями украинских защитников, чтобы запугать украинцев и своих. Таким образом путинский режим хочет отбить желание оккупантов сдаваться в плен. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Казнь украинского военного. Фото: из открытых источников

"Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, что им не удается. Также целью таких публичных зверств является устрашение своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками", — заявил Андрей Юсов.

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Он добавил, что, несмотря на жестокость противника, Украина остается демократическим государством и соблюдает Женевские конвенции. Поэтому ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен.

"С другой стороны, россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить" — более 3000 российских военных обратились к украинскому проекту с информацией о том, что они хотят сдаться в плен", — отметил представитель разведки.

Андрей Юсов добавил, что Россия пытается сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен. Для этого на фронте часто появляются заградотряды, а внутри российского общества — репрессии.

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