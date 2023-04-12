"Звери и существа": Зеленский прокомментировал ужасную казнь украинского пленника

Владимир Зеленский сегодня утром прокомментировал ужасное видео казни украинского военнопленного, опубликованное накануне рашистами в своих пабликах. На нем украинскому живому бойцу россияне отрезают голову. Об этом сообщают "Комментарии".

Скріншот жахливого відео

Глава государства назвал рашистов "зверями и существами" и призвал лидеров всех стран отреагировать на это преступление, привлечь к ответственности не только военных преступников, но и "страну зла" — Россию.

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"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать, — заявил Владимир Зеленский. — Как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленника мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа. Для них нет людей — сын, брат, мужчина, чей-то ребенок. Это видео России, которая пытается сделать это новой нормой. Такую привычку — уничтожать жизнь. Это не случайно, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче — тысячи раз. Каждый должен реагировать, каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время — мы ничего не собираемся забывать и прощать убийц. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать! И нам в Украине сосредоточиться на фронте, максимально помогать гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель – победить, главная цель – прочность Украины, чтобы победить. Разгром – оккупантам, приговор – убийцам. Трибунал государству-злу".

Также ужасное видео прокомментировали в СБУ, пообещав достать "из-под земли" российских военных преступников.

К сожалению, по данным СМИ, это не единственное такое видео. Также, по информации в СМИ, было обнародовано видео, на котором видны наши бойцы, у которых отрезаны головы и руки.

Напомним, что украинское общество ранее взбудоражило видео расстрела безоружного украинского военнопленного под Бахмутом. Впоследствии была установлена его личность. То, что российские захватчики сделали с безоружным украинским пленником, должно стать сигналом для ищущих компромиссы с агрессором, говорят эксперты.

"Расстрел рашистами украинского пленника – не первое и, к сожалению, не последнее подобное преступление. Мы помним о кастрации украинского пленного "вагнеровцами" летом на Луганщине, о сожжении украинских пленных в Еленовке Донецкой области. Мы видим коллективного путина. Коллективный "путинизм". Я считаю, что человечество должно однажды увидеть фильм "Обычный рашизм" по аналогии с документальной лентой "Обычный фашизм" советского режиссера Михаила Рома. Мы имеем дело с человеконенавистнической идеологией, которая существует на территории крупнейшего (географически) государства в мире. И это страшно. Потому что ее разделяют десятки миллионов людей. Поддержка россиянами войны в Украине остается достаточно высокой", — говорит эксперт о предыдущих военных преступлениях России.

