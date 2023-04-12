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СБУ пообещала достать "из-под земли" рашистов, отрезавших голову украинскому пленному

Стало известно об очередном ужасном преступлении рашистов

сегодня, 11:01
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Автор:

Константин Куликов

СБУ пообещала неотвратимое наказание рашистам, жестоко казнившим украинского воина. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Службы безопасности Украины.

СБУ пообещала достать "из-под земли" рашистов, отрезавших голову украинскому пленному

Російські військові злочинці понесуть покарання

"Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность — жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — сообщают в СБУ.


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Также пресс-служба ведомства дает краткий комментарий главы СБУ по этому ужасному поводу:

"Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет – достанем повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

По данным СМИ, это не единственное видео. Также было обнародовано видео, на котором видны наши бойцы, у которых отрезаны головы и руки.

Напомним, что украинское общество ранее взбудоражило видео расстрела безоружного украинского военнопленного под Бахмутом. Впоследствии было установлена его личность. То, что российские захватчики сделали с безоружным украинским пленником, должно стать сигналом для ищущих компромиссы с агрессором, говорят эксперты.

"Расстрел рашистами украинского пленника – не первое и, к сожалению, не последнее подобное преступление. Мы помним о кастрации украинского пленного "вагнеровцами" летом на Луганщине, о сожжении украинских пленных в Еленовке Донецкой области. Мы видим коллективного путина. Коллективный "путинизм". Я считаю, что человечество должно однажды увидеть фильм "Обычный рашизм" по аналогии с документальной лентой "Обычный фашизм" советского режиссера Михаила Рома. Мы имеем дело с человеконенавистнической идеологией, которая существует на территории крупнейшего (географически) государства в мире. И это страшно. Потому что ее разделяют десятки миллионов людей. Поддержка россиянами войны в Украине остается достаточно высокой", — говорит эксперт о предыдущих военных преступлениях России.

Тем временем, РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

А в ISW назвали причину, почему на взятие Бахмута Кремль бросает именно "вагнеровцев".



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