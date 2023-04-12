СБУ пообещала достать "из-под земли" рашистов, отрезавших голову украинскому пленному

СБУ пообещала неотвратимое наказание рашистам, жестоко казнившим украинского воина. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Службы безопасности Украины.

Російські військові злочинці понесуть покарання

"Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность — жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — сообщают в СБУ.

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Также пресс-служба ведомства дает краткий комментарий главы СБУ по этому ужасному поводу:

"Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет – достанем повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

По данным СМИ, это не единственное видео. Также было обнародовано видео, на котором видны наши бойцы, у которых отрезаны головы и руки.

Напомним, что украинское общество ранее взбудоражило видео расстрела безоружного украинского военнопленного под Бахмутом. Впоследствии было установлена его личность. То, что российские захватчики сделали с безоружным украинским пленником, должно стать сигналом для ищущих компромиссы с агрессором, говорят эксперты.

"Расстрел рашистами украинского пленника – не первое и, к сожалению, не последнее подобное преступление. Мы помним о кастрации украинского пленного "вагнеровцами" летом на Луганщине, о сожжении украинских пленных в Еленовке Донецкой области. Мы видим коллективного путина. Коллективный "путинизм". Я считаю, что человечество должно однажды увидеть фильм "Обычный рашизм" по аналогии с документальной лентой "Обычный фашизм" советского режиссера Михаила Рома. Мы имеем дело с человеконенавистнической идеологией, которая существует на территории крупнейшего (географически) государства в мире. И это страшно. Потому что ее разделяют десятки миллионов людей. Поддержка россиянами войны в Украине остается достаточно высокой", — говорит эксперт о предыдущих военных преступлениях России.

Тем временем, РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

А в ISW назвали причину, почему на взятие Бахмута Кремль бросает именно "вагнеровцев".

